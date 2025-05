Camila Giorgi lascia definitivamente l’Isola dei Famosi per motivi familiari: “Non sono arrivata pronta”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Camila Giorgi ha deciso di lasciare l'Isola dei Famosi per problemi familiari. All'inizio della puntata del 21 maggio, Veronica Gentili aveva spiegato che insieme stavano valutando cosa fare, poi poco dopo si è collegata con lei ed è arrivata la notizia definitiva: la tennista abbandona il reality per stare vicina alla famiglia in Argentina. Qualche giorno fa era stata portata via dalla playa per sottoporsi ad alcuni accertamenti.

Camila Giorgi lascia l'Isola dei Famosi per motivi familiari

Dopo le parole dette a inizio puntata, Veronica Gentili si è collegata direttamente con Camila Giorgi, annunciando la decisione definitiva presa dalla tennista: "Sapevamo che lasciavi a casa una situazione complicata, che poteva creare dei problemi. La tua famiglia in Argentina per questioni di salute ha bisogno di te, penso che la cosa più giusta sia che tu vada via". Prima di andarsene, la concorrente ha parlato della sua breve esperienza: "Non sono arrivata qui pronta, è stata dura, ma sono felice di questo traguardo ed è stato bello conoscere certe persone. Me ne vado felice. Secondo me dovrebbe vincere Carly l'Isola".

Le parole di Veronica Gentili a inizio puntata e l'abbandono della Playa

Poco dopo l'inizio della puntata di mercoledì 21 maggio, Veronica Gentili ha spiegato al pubblico perché Camila Giorgi è assente e non si trova nella ‘Palapa Esterna' insieme al resto del gruppo. La tennista, solo qualche giorno fa, era stata portata via dalla Playa a bordo di una barca per sottoporsi ad alcuni accertamenti, senza dare informazioni su cosa fosse successo. "Camila Giorgi è al Cayo", ha fatto sapere in diretta la conduttrice in studio. E ha poi precisato: "Sono sopraggiunti dei motivi familiari, stiamo capendo il da fare. Vi spiegheremo più avanti".