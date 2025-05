video suggerito

L’Isola dei Famosi 2025 è un bollettino continuo: un’altra naufraga lascia la spiaggia per accertamenti Dopo il ritiro di Angelo Famao e Leonardo Brum all’Isola dei Famosi 2025, anche un’altra naufraga ha lasciato Playa Uva. Come si è visto nel daytime del 16 maggio si tratta della tennista Camila Giorgi che è stata portava via per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

96 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto a destra Frezza La Fata/IPA

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continuano i problemi per i naufraghi all'Isola dei Famosi 2025. Dopo le numerose violazioni del regolamento e il ritiro di Angelo Famao e Leonardo Brum, che hanno portato all'annullamento del televoto in corso, anche un'altra concorrente ha lasciato temporaneamente la Playa per sottoporsi ad alcuni controlli medici. Ecco di chi si tratta e cosa sarebbe successo.

Camila Giorgi lascia la Playa per accertamenti: cosa è successo alla naufraga

Come si è visto nel daytime del 16 maggio, oltre al ritiro definitivo di due concorrenti, anche una naufraga è stata portata via della Playa. Si tratta della tennista Camila Giorgi che ha lasciato i compagni per via di alcuni problemi di salute che hanno reso necessari degli accertamenti medici. La naufraga, a bordo di una barca, è stata portata in infermeria. "Camila lascia temporaneamente la Playa per accertamenti", è il messaggio composto in sovraimpressione su Canale 5. Al momento non è noto cosa sia successo.

Poco prima Leonardo Brum e Angelo Famao hanno abbandonato l'Isola

Sempre nello stesso daytime, in onda il 16 maggio su Canale 5, il pubblico è stato informato della decisione presa da due naufraghi del gruppo dei Giovani. Leonardo Brum ha comunicato la scelta definitiva di andare via dall'Isola dei Famosi, dopo che già una settimana fa aveva mostrato le prime difficoltà per via delle condizioni di vita estreme ed era andato via da Playa Uva. Anche Angelo Famao non è riuscito a continuare la sua avventura e, come il modello, veniva da una settimana di difficoltà e ripensamenti. “Mi sento completamente confuso, non sono lucido per niente”, aveva dichiarato di fronte alle telecamere del reality lasciando per la prima volta il programma. Poi gli era stata data una seconda possibilità e una videochiamata con i genitori lo aveva convinto a rimanere.