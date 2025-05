video suggerito

Anche Angelo Famao lascia definitivamente l'Isola dei famosi, nuovo ritiro dopo quello di Leonardo Brum Dopo essersi ritirato una settimana fa per poi cambiare idea, Angelo Famao lascia definitivamente l'Isola dei famosi. L'abbandono arriva a pochi minuti da quello – già annunciato – di Leonardo Brum.

A cura di Stefania Rocco

Angelo Famao lascia definitivamente l’Isola dei famosi 2025. Come accaduto per il collega Leonardo Brum – che aveva deciso di ritirarsi per poi chiedere di rientrare e che oggi ha lasciato di nuovo il gioco – il cantante neomelodico abbandona Playa Uva e rientra in Italia. A nulla era servita la benevolenza dimostrata dalla produzione del reality che gli aveva consentito di tornare in gioco a dispetto dell’abbandono. A meno di una settimana da quel momento, Famao ha compreso di non riuscire a resistere e ha chiesto di tornare in Italia.

Il primo abbandono e il ripensamento

La sua breve esperienza sull’Isola è stata segnata da momenti di crisi e ripensamenti repentini. Inizialmente, aveva lasciato il programma dicendosi provato da un forte disagio emotivo. “Mi sento completamente confuso, non sono lucido per niente”, aveva dichiarato di fronte alle telecamere del reality, “Non mangio da giorni e non dormo nemmeno”. Dopo avere abbandonato Playa Uva, però, una videochiamata con i genitori lo aveva indotto a cambiare idea. A meno di una settimana da quel momento, Famao ha avuto un terzo ripensamento e ha deciso di tornare in Italia, questa volta definitivamente. Una sorte condivisa con l’amico Leonardo Brum.

Perché Angelo Famao e Leonardo Brum hanno lasciato l’Isola dei famosi

Il suo secondo abbandono, avvenuto il 16 maggio, è stato definitivo. Famao ha comunicato la sua decisione al gruppo di naufraghi, ai quali ha spiegato le ragioni della sua scelta: "Mi ero promesso di restare quanto più tempo possibile, in primis per me e le promesse fatte alle persone a me care. Ma decido di ritirarmi dall’Isola e ritornare a casa. Per me il gioco finisce qui”. Dello stesso avviso Leonardo: “Ho chiesto di tornare a casa. Lo so che ho già avuto questo momento una volta e poi sono rientrato. L’Isola mi ha dato un’altra opportunità ma non sto bene e ho bisogno di sentire me stesso, non il gioco. Per me il gioco è già finito. Voglio tornare a casa. Punto”.