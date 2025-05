video suggerito

Leonardo Brum e Angelo Famao restano all'Isola dei famosi, Ventura: "Ai miei tempi sareste stati mandati via" Nel corso della seconda puntata dell'Isola dei famosi in onda lunedì 12 maggio, l'opinionista Simona Ventura ha bacchettato Leonardo Brum e Angelo Famao che avevano scelto di abbandonare il gioco, salvo poi cambiare idea.

A cura di Stefania Rocco

Angelo Famao e Leonardo Brum hanno cambiato idea. I due concorrenti dell’Isola dei famosi 2025, nel corso della seconda puntata andata in onda lunedì 12 maggio, hanno comunicato alla conduttrice Veronica Gentili e al pubblico in studio che, a dispetto della decisione di abbandonare il gioco, hanno deciso dopo approfondire riflessioni di restare e provare a sopravvivere alla vita sull’Isola. Una decisione che, soprattutto a causa dell’eccessivo tentennamento, non è piaciuto all’opinionista Simona Ventura.

Angelo Famao: “Resto perché l’ho promesso ai miei cari”

Il primo a spiegare quanto è accaduto nel corso degli ultimi giorni è stato il cantante neomelodico che ha fatto presente di non essere riuscito a resistere ai morsi della fame che lo avrebbero spinto a rivalutare la sua esperienza: “Arrivato sull’Isola, mi sono sentito in difficoltà perché mi mancava il cibo. Non ho avuto lucidità e non sono nemmeno riuscito a dormire. Questa notte sono riuscito a dormire per la prima volta dopo la pillola che mi ha dato il dottore. Non avevo forza, non riuscivo a fare nulla e ho deciso di andare a casa. Poi ci ho ripensato perché mi sono ricordato delle promesse che ho fatto alla mia famiglia, alla mia ragazza e ai miei amici. Ho spostato un evento importantissimo, il matrimonio di mia sorella, pur di venire qui. Quindi ho deciso di stringere i denti e darmi un’altra opportunità”. Del medesimo avviso Leonardo Brum che ha spiegato le ragioni del suo malessere e il motivo che lo ha spinto a tornare sui suoi passi dopo la decisione di abbandonare: “Mi è accaduta la stessa cosa che è accaduta ad Angelo. Tra noi c’è un ottimo rapporto sull’Isola perché abbiamo la stessa testa. Ho promesso alla mia ragazza che sarei venuto qui e avrei fatto il bravo ragazzo ma lei, che mi conosce bene, aveva preventivato che sarei andato fuori di testa a causa della fame”.

Simona Ventura infastidita dal tentennamento di Famao e Brum

A dirsi delusa dall’atteggiamento dei due naufraghi è stata Simona Ventura, opinionista dell’Isola ma – soprattutto – storica conduttrice del format all’epoca in cui andava ancora in onda sulle reti Rai. “Ai miei tempi, chi andava via non tornava più”, ha precisato la donna, “Lo spirito dell’Isola è stato molto generoso a farli tornare”. Quindi un’esortazione a resistere: “L’Isola è tosta ma voi non dovete mollare”. Veronica Gentili ha quindi concluso: “Abbiamo deciso di darvi una seconda opportunità ma sappiate che quest’isola non è un albergo. Lo spirito dell’isola ha anche deciso che non parteciperete alla prova leader”.