video suggerito

Leonardo Brum all’Isola dei Famosi: “Voglio tornare a casa”, perché ha abbandonato Playa Uva prima della diretta Leonardo Brum non regge la fatica dei primi giorni sull’Isola dei Famosi 2025 e decide di abbandonare Playa Uva. “Provo a stare fino alla fine, ma il mio corpo e la mia testa devono stare bene per continuare, adesso non sto molto bene e ho chiesto di andare a casa”, con questa motivazione Brum ha chiesto di rientrare in Italia. Fanpage.it apprende che poi ci ha ripensato. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

225 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Leonardo Brum non regge la fatica dei primi giorni sull'Isola dei Famosi 2025 e decide di abbandonare Playa Uva. "Provo a stare fino alla fine, ma il mio corpo e la mia testa devono stare bene per continuare, adesso non sto molto bene e ho chiesto di andare a casa", con questa motivazione Brum ha chiesto di rientrare in Italia. Fanpage.it apprende che poi ci ha ripensato e che stasera sarà regolarmente in collegamento con Veronica Gentili e Simona Ventura. Il video dell'abbandono della playa è stato successivamente rimosso dal canale ufficiale del reality show di Canale 5.

Lo screen dal video rimosso da X

Il video caricato dall'account ufficiale e poi rimosso

Perché Leonardo Brum voleva lasciare l'Isola dei Famosi

Nelle ultime ore, Leonardo Brum ha vissuto una crisi personale. Il modello brasiliano si era confidato con Nunzio Stancampiano, che aveva provato a fargli cambiare idea: "Proviamo con un fuoco acceso e una buona pesca a vedere come stai, se stai male, sarà il primo ad accompagnarti alla barca". Brum, però, aveva comunque deciso di lasciare Playa Uva, come mostrano gli screenshot dal tweet pubblicato sul profilo X ufficiale del reality, che poi è stato rimosso. Come appreso da Fanpage, il concorrente ha cambiato idea e stasera sarà regolarmente presente in puntata.

Il richiamo dalla produzione dopo aver acceso il fuoco con l'accendino

Nei giorni scorsi, proprio Leonardo Brum era stato ripreso dalla produzione dopo aver acceso il fuoco con l'accendino insieme agli altri naufraghi. Carly Tommasini e Teresanna Pugliese avevano provato a mettere in guardia i compagni di avventura: "Personalmente, so che l'accendino non avremmo dovuto usarlo, loro hanno deciso di utilizzarlo comunque facendo un fuoco con tanta legna", aveva detto la modella e attivista LGBTQ+. A un certo punto, la produzione era stata costretta a intervenire per sequestrare l'accendino. A consegnarlo agli addetti era stato proprio Leonardo Brum, sostenendo di averlo trovato sulla spiaggia, "è arrivato dal mare", le parole.