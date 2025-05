video suggerito

Isola, Leonardo Brum accende il fuoco con un accendino e rischia di incendiare il bosco: interviene la produzione Prime tensioni all'Isola dei Famosi 2025. Su Playa Giovani Leonardo Brum ha acceso il fuoco utilizzando un accendino, violando il regolamento. Le fiamme si sono alzate alimentate dal vento: la produzione è subito intervenuta per sequestrare l'accendino e per spegnere il fuoco.

A cura di Gaia Martino

Nel primo giorno in Honduras, su Playa Giovani, i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2025 hanno violato il regolamento rischiando, inoltre, di far divampare un incendio. Calata la notte, hanno acceso il fuoco con un accendino trovato sulla spiaggia, stando al loro racconto, e le fiamme si sono subito alzate, alimentate da un forte vento. La produzione è stata costretta a intervenire.

Le tensioni tra i naufraghi per il fuoco acceso con l'accendino

Quando Leonardo Brum ha acceso il fuoco con l'accendino, sono iniziate le prime tensioni. Carly Tommasini e Teresanna Pugliese sono state le prime a mettere in guardia i loro compagni di avventura su Playa Giovani. La modella e attivista LGBTQ+ ai microfoni del reality ha commentato: "Personalmente, so che l'accendino non avremmo dovuto usarlo, loro hanno deciso di utilizzarlo comunque facendo un fuoco con tanta tanta legna". Nelle immagini condivise dal profilo Instagram dell'Isola dei Famosi viene mostrato il momento in cui le fiamme cominciano ad alzarsi sempre di più. Un naufrago, allora, sgrida gli incaricati ad accendere il fuoco facendo notare che "il bosco sta prendendo fuoco". Teresanna Pugliese ha allora sbottato contro i naufraghi: "Che dobbiamo fare? Avete dovuto accendere per forza sto fuoco? Il vento è forte, è normale che prende fuoco. Va spento". Poi ai microfoni del reality ha aggiunto:

Li ho lasciati fare ma non ero d'accordo ad accendere il fuoco perché sapevo che per il vento, la posizione e per il modo in cui lo stavano accendendo, sarebbe diventato pericoloso. Sapevo che ce l'avrebbero spento.

L'intervento della produzione

La produzione è stata costretta ad intervenire per sequestrare ai naufraghi l'accendino. Nelle immagini condivise dal reality sui social viene mostrato il momento in cui un tecnico sulla spiaggia raggiunge i concorrenti chiedendogli: "Chi ha l'accendino?". Leonardo Brum gliel'ha consegnato sostenendo di averlo trovato sulla spiaggia, "è arrivato dal mare", ha dichiarato. "In questo momento vi devo spegnere il fuoco" ha aggiunto il membro della crew dell'Isola 2025. Mentre spegnevano il fuoco, Teresanna Pugliese ha commentato: "Sapevo che sarebbe andata a finire così".