Chi è Leonardo Brum, il modello concorrente all'Isola dei Famosi 2025: carriera e vita privata Leonardo Brum, 34 anni, è un attore e modello che ha sfilato per diversi brand internazionali come Dolce&Gabbana, Monclear o Gucci. È lui uno dei dodici concorrenti dell'Isola dei Famosi 2025.

Originario di Rio de Janeiro, Leonardo Brum è un attore e modello di 34 anni che ha lavorato a lungo con brand come Dolce & Gabbana, Dsquared, Gucci e Moncler. È uno dei concorrenti della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, in onda dal 7 maggio su Canale 5 con la conduzione di Veronica Gentili.

Chi è Leonardo Brum, la carriera da modello in giro per il mondo

Leonardo Brum, originario di Rio de Janeiro è modello e attore. La sua carriera è iniziata proprio nel cinema, ma fin da subito ha capito di voler seguire anche un'altra strada. Il 34enne, infatti, si è trasferito a Milano per inseguire l'obiettivo di lavorare nel mondo della moda.

Una foto di Leonardo Brum pubblicata sul suo profilo Instagram

È nel capoluogo lombardo che è riuscito a coronare il suo sogno ed è qui che per sette anni ha lavorato con numerosi brand famosi, tra questi si possono menzionare alcuni dei più conosciuti nel panorama internazionale come come Dolce & Gabbana, Dsquared, Gucci e Moncler. Archiviato il passato sulle passerelle, Leonardo Brum oggi abita tra il Brasile e la Colombia e ha preso parte a tre film.

La vita privata di Leonardo Brum: nessuna fidanzata sui social

Leonardo Brum si descrive come una persona sportiva e amante della natura. Tra le sue attività preferite c'è il surf e lo skate. Oltre a questo, nel tempo libero gioca a calcio e pratica il jujitsu. Quando possibile, cerca di scappare in montagna per poter fare lunghe sessioni di trekking.

Leonardo Brum

Stando a quanto si legge sulla sua scheda diffusa dal programma, per il 34enne partecipare all'Isola non dovrebbe rappresentare una grossa sfida dato che descrive la sua vita come "già molto selvaggia" e lui stesso come "fin troppo wild". Il futuro concorrente del reality show è in grado di accendere il fuoco e sa riconoscere cosa si può o non si può mangiare. Sul suo profilo Instagram non ci sono foto che fanno pensare che sia impegnato in una relazione sentimentale e non sono noti ulteriori dettagli sulla sua vita privata.