video suggerito

Quando inizia l’Isola dei Famosi 2025 con Veronica Gentili: Ventura opinionista, Pretelli sarà l’inviato L’Isola dei Famosi 2025 parte il 7 maggio, in prima serata su Canale5. Tv Sorrisi e Canzoni annuncia il cast ufficiale: Veronica Gentili alla conduzione, Simona Ventura opinionista. Pierpaolo Pretelli sarà l’inviato in Honduras. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tv Sorrisi e Canzoni ha annunciato la data di partenza ufficiale della nuova edizione dell'Isola dei Famosi che quest'anno vedrà Veronica Gentili per la prima volta alla conduzione. La prima puntata del reality è in programma per mercoledì 7 maggio 2025, in prima serata su Canale5. Una sola opinionista in studio e un inviato in Honduras: ecco il cast confermato della nuova stagione.

Quando inizia l'Isola dei Famosi 2025 con Veronica Gentili

La nuova edizione dell'Isola dei Famosi sta scaldando i motori e tra pochi giorni darà il via alla lotta contro la sopravvivenza dei naufraghi. Il reality condotto da Veronica Gentili partirà da mercoledì 7 maggio 2025, in prima serata su Canale5. Tv Sorrisi e Canzoni lancia lo spoiler e annuncia che martedì saranno svelati i primi 12 naufraghi ufficiali scelti per la nuova edizione. Fino ad ora sono circolate numerose indiscrezioni a tal riguardo: tra i nomi spuntati quelli di Antonella Mosetti, Patrizia Rossetti, Teresanna Pugliese e Nunzio Stancampiano. Tra due giorni i telespettatori appassionati del programma potranno scoprire chi volerà in Honduras per mettersi alla prova.

Pierpaolo Pretelli e Simona Ventura nel cast: saranno l'inviato e l'opinionista del reality

Dopo i rumors circolati nelle ultime settimane, la rivista conferma anche la presenza di Simona Ventura nel cast: la celebre conduttrice televisiva sarà l'opinionista in studio. Pierpaolo Pretelli invece sarà l'inviato dell'Isola dei Famosi. L'attore teatrale, conduttore e showman, fidanzato di Giulia Salemi, è pronto a volare in Honduras dove dovrà dirigere le sfide e i giochi dei naufraghi durante le dirette su Canale5. "Hola isla" ha scritto tra le stories a corredo dell'annuncio ufficiale di Tv Sorrisi e Canzoni. Per lui si tratta della prima esperienza simile in un reality.

Leggi anche Isola dei Famosi 2025, svelati i primi nomi ufficiali del reality