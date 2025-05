Chi è Angelo Famao, il cantante neomelodico all’Isola dei Famosi: la carriera e il successo su Youtube

video suggerito

Angelo Famao sarà uno dei concorrenti della nuova edizione dell'Isola Dei Famosi, condotta da Veronica Gentili. Il cantante neomelodico, proveniente da Gela, ha composto successi come Tu si a fine do' munno.

A cura di Vincenzo Nasto

Angelo Famao, via IG

Mancano solo poche ore all'inizio dell'Isola dei famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili: tra i protagonisti quest'anno ci sarà anche il cantante neomelodico Angelo Famao, proveniente da Gela. A soli 15 anni comincia a pubblicare musica, dai primi dischi Tra sogno e realtà e La voce del cuore, fino ad arrivare al successo di Tu si a fine do ‘munno, notato da Fabrizio Corona su YouTube. Il pezzo raggiunge oltre 70 milioni di visualizzazioni e due dischi di platino. Ha tentato anche la partecipazioni all'ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Zoe, un racconto di una violenza di genere basata su una storia vera. Il suo ultimo singolo è Follemente nammurat. Anche se molto seguito sui social, con oltre 393mila follower su Instagram, è molto riservato sulla sua vita privata: ci sono alcune indiscrezioni su una relazione con la storica cantante Giusy Attanasio, però non confermate.

Chi è Angelo Famao, il successo con Tu si a fine do ‘munno

Angelo Famao, classe 1996 da Gela in Sicilia, è uno dei nuovi concorrenti del reality l'Isola Dei Famosi: durante la sua carriera da cantante neomelodico ha pubblicato tre album, di cui l'ultimo live dal titolo Un'altra estate insieme. Tra i brani più importanti c'è sicuramente Tu si a fine do' munno, che oltre ai 70 milioni di visualizzazioni su YouTube, ha raccolto 60 milioni di ascolti in streaming su Spotify e due dischi di platino. La canzone è stata resa famosa anche da Fabrizio Corona, che compare nel video anche di Hey Bella. Ma non solo perché Famao, oltre ad aver partecipato a Uomini e Donne, è anche comparso in una puntata di Emigratis, in cui è stato coinvolto nella visita parigina al portiere della nazionale di calcio maschile Gigio Donnarumma. Si è esibito anche durante una puntata estiva della Bobo Tv, a Jesolo, ospite dell'allora quartetto Nicola Ventola, Antonio Cassano, Lele Adani e Bobo Vieri.

La carriera e le canzoni di Angelo Famao

Nella sua decennale carriera, ormai cominciata nel 2015 con il primo album Da sogno a realtà, seguito due anni dopo da La voce del cuore, Angelo Famao ha pubblicato brani da milioni di streami su YouTube e Spotify. Oltre a Tu si a fine do' munno, ci sono anche i 10 milioni di stream di Se mi dai il cuore o i 3,45 di T'aspetto chesta sera. Ha provato anche la strada per il Festival di Sanremo 2025, presentando il brano Zoe, il racconto di una violenza di genere basata su una storia vera.

La vita privata

Solo qualche anno fa, nel 2023, Angelo Famao ha partecipato anche al dating show condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne. Infatti durante il trono condotto da Manuela Carriero, Angelo Famao è stato uno dei corteggiatori, ma il suo percorso, come quello di Carriero, non è proseguito dopo la scelta di terminare la sua esperienza il 31 ottobre. Secondo le indiscrezioni, il cantante sarebbe sentimentalmente legato all'autrice napoletana Giusy Attanasio, anche se la stessa non è mai stata confermata pubblicamente.