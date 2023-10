Manuela Carriero prova a trattenere i corteggiatori, Maria De Flippi: “Scena umiliante” Manuela Carriero nella puntata di oggi ha abbandonato il trono dopo essersi ritrovata senza corteggiatori. Prima di salutare lo studio ha tentato di trattenerli, è così intervenuta Maria de Filippi: “Non avrei mai voluto vedere questa scena, è umiliante per te”.

La puntata di Uomini e Donne oggi, martedì 31 ottobre, è iniziata con il prosieguo del confronto tra Manuela Carriero e i suoi corteggiatori, Carlo Marini e Michele Longobardi. La tronista dopo essere stata rifiutata da entrambi i giovani, nonostante i tentativi di trattenerli, ha abbandonato il trono.

Il confronto tra Manuela Carriero e i corteggiatori Carlo e Michele

Il confronto tra Manuela Carriero e Michele Longobardi è proseguito nella puntata di oggi. Il corteggiatore dopo aver ribadito di voler andare via, ha ascoltato ancora i tentativi della tronista di trattenerlo: "Sei convinto di questo? Io non ti credo. Non voglio convincerti a rimanere, ma voglio spiegarti che non puoi conoscere una persona dopo due ore. Le storie più belle cominciano così, perché non ci provi?". "Ma perché dovrei prenderti in giro? Ti ho conosciuto e non mi è piaciuto quasi niente di te. Non mi piaci" ha concluso Michele. A quel punto è intervenuta Maria de Filippi nel tentativo di frenare la tronista:

Non avrei mai voluto vedere questa scena, è umiliante per te. Nessuno dei due è il tuo fidanzato o stai perdendo una storia d'amore, stai perdendo una conoscenza.

"Mi hanno giudicato dopo due esterne. Io non trattengo nessuno, voglio far capire il mio punto di vista. Ci provo, ci ho messo la sincerità fin dall'inizio. Mi buttano la scusa del carattere e non mi hanno conosciuta" ha replicato la Carriero. Anche Carlo Marini è entrato nello studio e con poche parole ha spiegato alla tronista di non essere interessato: "Sei un po' su di giri, non è facile. Ho visto anche le esterne che hai fatto con lui (Michele,ndr). Io ho sbagliato i modi, però io ho capito in quattro uscite cosa penso. Cerco una persona diversa" .

Il saluto a Manuela Carriero

Ritrovatasi senza corteggiatori, Manuela Carriero ha così abbandonato il trono. Prima di lasciare lo studio, Maria de Filippi ha commentato: "Non è una cosa grave, capita, è superabile". La tronista ha così risposto: "Se hai il numero di qualcuno, io cerco sempre l'amore, sono sempre predisposta a fare conoscenze e a passare sopra i difetti se una persona mi piace". "L'ho visto", le ultime parole della conduttrice prima di salutarla.