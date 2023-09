Chi è Michele Longobardi, il corteggiatore di Manuela Carriero a Uomini e Donne 2023 Michele Longobardi è uno dei corteggiatori di Manuela Carriero a Uomini e Donne. Di Castellammare di Stabia, lavora al Comune di Capri: su Instagram è michelelongo30. Pubblica numerose foto e dettagli sulla sua vita privata, ma la sua età non è resa nota.

A cura di Gaia Martino

Michele Longobardi è il corteggiatore che ha subito colpito Manuela Carriero, la tronista di Uomini e Donne 2023/2024. Di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, il giovane si è distinto sin da subito per la sua simpatia. Dopo la prima esterna, ha confessato che la prossima volta vorrebbe portare la tronista nella sua città. Lavora al Comune di Capri ma non è pienamente contento di ciò che fa. Conosciamolo meglio.

Uomini e Donne, chi è Michele Longobardi

Michele Longobardi è di Castellammare di Stabia, ma lavora a Capri, al Comune, e sogna di realizzare alcuni progetti che ha già in mente. Essendo scaramantico, però, ha preferito non rivelarne i dettagli: "Ora il mio lavoro, anche se è troppo dinamico, mi dà una solidità economica importante". "Mi piacciono i tramonti, ho la paura del tempo, lo scorrere del tempo mi spaventa" ha raccontato alla tronista durante l'esterna. È nato il 10 agosto, sotto il segno del leone, ma su Facebook non rende noto anche il suo anno di nascita. Stando a quanto raccontato in esterna, però, sarebbe più piccolo di Manuela Carriero. Il suo profilo Instagram conta (per ora) oltre 1600 followers, con loro condivide scatti della sua vita.

La conoscenza tra il corteggiatore Michele e Manuela Carriero

Michele Longobardi e Manuela Carriero hanno intrapreso una conoscenza all'inizio della nuova edizione del programma. Lui ha sin da subito confessato di provare interesse per lei. "Esteticamente mi piaci tanto, per il resto non ti conosco ancora" ha rivelato in studio dopo la prima esterna: "Vorrei portarla a casa mia, nei miei posti, a Castellammare. Poi a Capri, a fare le carte di identità" ha poi scherzato prima di esibirsi in un ballo con lei, al centro dello studio, sulle note di Abbracciame di Andrea Sannino, brano da lui scelto. Nella puntata del 27 settembre 2023 la tronista ha confessato di aver provato un profondo fastidio nel vedere il corteggiatore dividere un caffè con una corteggiatrice dei tronisti (Brando e Cristian, ndr): "Non ti conosco abbastanza, mi sono fatta delle paranoie. Non critico il caffè diviso, ma mi ha dato fastidio". Tra i due si è inserito il corteggiatore Carlo con il quale la Carriero è già uscita diverse volte.