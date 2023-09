Michele divide il caffè con una corteggiatrice a Uomini e Donne, Manuela sbotta: “È un gesto intimo” Manuela Carriero mostra il suo fastidio nei confronti di Michele Longobardi, il tronista che durante un ballo, nella scorsa puntata, ha diviso un caffè con una corteggiatrice dei tronisti. “È un gesto intimo, mi sono fatta delle paranoie” ha ammesso la tronista. “Non c’era malizia”, la replica.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il trono di Manuela Carriero prosegue tra la conoscenza con Carlo e quella con Michele Longobardi. A Uomini e Donne l'ex fidanzata di Luciano Punzo cerca l'amore vero e non accetta chi è nel programma solo per visibilità. Per questo motivo non avrebbe digerito alcuni comportamenti del corteggiatore di Castellammare di Stabia che, oltre ad aver diviso un caffè con una corteggiatrice durante un ballo, ha condiviso una foto su Instagram, scattata dal camerino, prima della messa in onda della puntata. "O lo hai fatto con superficialità o lo hai fatto apposta", lo sfogo della tronista.

Il video di Michele mentre divide un caffè con una corteggiatrice

Michela Carriero non ha digerito il comportamento di Michele che, nella scorsa puntata, durante un ballo, ha scherzato con una corteggiatrice con la quale ha diviso anche un caffè. Insieme a loro c'era anche un Cavaliere del Trono Over.

La tronista ha fatto notare il suo fastidio confidandosi in esterna con Carlo, poi in puntata, oggi, ha chiarito: "Per me è un gesto intimo, mi dà fastidio".

Il confronto con Michele Longobardi

"Dice che non le piacciono gli sbruffoni, poi lo fa spogliare nudo. Comunque non c'era malizia nel mio dividere il caffè con la corteggiatrice, lo abbiamo diviso in tre. C'era anche un Cavaliere del Trono Over": così Michele Longobardi ha commentato lo sfogo di Manuela Carriero che durante l'esterna con Carlo gli ha permesso di togliere la maglietta per il troppo caldo. "Per me è un gesto intimo, mi dà fastidio" ha continuato la tronista prima che il corteggiatore continuasse: "Si ma lo vai a dire a lui (Carlo, ndr), non lo dici a me". La Carriero ha così spiegato nel dettaglio le sensazioni che prova sul suo conto:

Io mi riferivo al comportamento di un'altra persona quando ho detto "buffone". Non critico il caffè condiviso, ma mi dà fastidio. Mi sono fatta delle paranoie e volevo vedere il video. Non so fino a che punto puoi arrivare, mi piaci ma non so fino a che punto arrivi. Non ti conosco abbastanza, sono andata in ansia.

Il corteggiatore ha così confessato che non lo farà più, nonostante fosse rimasto deluso dal fatto che non ne abbia parlato con lui.

"Non mi piace neanche la foto su Instagram"

La foto di Michele Longobardi dal camerino

A far storcere il naso a Manuela Carriero anche una foto che il corteggiatore ha condiviso su Instagram prima della messa in onda della prima puntata del dating show. "Non c'è niente di fanatico. Starò più attento, ma questa è una foto normalissima. Posso privarmi di foto così, ma non ti piace il mio carattere se dici così. Non puoi andare in giro a dire quello che non ti piace di me, devo saperlo prima io quello che non ti piace di me, non gli altri" ha commentato il corteggiatore. A difendere la tronista Gianni Sperti: "Sono d'accordo con Manuela, condividerla prima della puntata è curioso, i camerini sono riconoscibili".