Perché Manuela Carriero è a Uomini e Donne: come e quando è finita con Luciano Punzo Manuela Carriero, 34enne di Brindisi, è la nuova tronista di Uomini e Donne con Brando e Cristian Forti. Non è la prima volta che partecipa a un programma Mediaset: nel 2021 fu una delle protagoniste di Temptation Island con l’ex Stefano Sirena. Dopo il reality la ragazza ebbe una storia con il tentatore Luciano Punzo, terminata quasi un anno fa.

Manuela Carriero è la nuova tronista di Uomini e Donne ed è nata il 7 luglio 1990 a Brindisi, ha 34 anni e quest'anno condividerà il suo percorso nel programma di Maria de Filippi con Cristian Forti e Brando. Non è la prima volta che la ragazza prende parte a un programma targato Mediaset, molti ricorderanno la sua presenza a Temptation Island 2021, al quale partecipò con il suo ex fidanzato Stefano Sirena. L'avventura per i due non si concluse nel migliore dei modi: al termine dei 21 giorni agli Is Morus Relais decisero di lasciarsi, e la pugliese cominciò una storia con Luciano Punzo, tentatore con cui aveva cominciato una frequentazione e con cui si era scambiata anche un bacio appassionato che aveva fatto sognare i fan.

La storia con l'ex fidanzato Stefano Sirena

Come anticipato, Manuela Carriero partecipò a Temptation Island con l'allora fidanzato Stefano Sirena. Nel loro video di presentazione, i due spiegarono di essersi rivolti alla produzione perché vivevano un periodo di crisi iniziato nel periodo del lockdown, anche a causa dei tradimenti di Stefano scoperti grazie ad un secondo telefono trovato nella sua camera. Manuela non riusciva più a fidarsi come un tempo, e inoltre lamentava di non riuscire ad avere un’intimità con il fidanzato: “Lo vedo come una cosa sporca, specialmente come lo fa lui, non mi sento desiderata”, spiegò. Così, nel villaggio fidanzate aveva deciso di lasciarsi andare alle attenzioni del single Luciano Punzo, infastidendo non poco Stefano, che per dispetto si era avvicinato alla single Federica Cleo. Al falò di confronto finale, è rimasto tra i momenti cult del programma lo schiaffo di Manuela a Stefano al culmine di una lite molto accesa, terminata con la decisione di lasciare il programma separati.

Manuela Carriero e l’ex fidanzato Stefano Sirena

Perché Manuela Carriero e Luciano Punzo si sono lasciati: i motivi della rottura

Dopo la fine di Temptation Island, Luciano e Manuela cominciarono una storia che andò avanti per mesi, fino a quando il 28enne di San Giorgio a Cremano (in provincia di Napoli) non le chiese di sposarlo. Dopo poco tempo, però, i due si lasciarono. A spiegarne i motivi fu Luciano in un'intervista a Radio Radio:

La verità è soltanto una: quando ci siamo lasciati a settembre, lei è partita per Londra. Dopo 7 giorni mi è arrivato un suo video dove diceva che con me aveva trascorso momenti fantastici e accettava il fatto che ci fossimo lasciati, ma mantenendo buoni rapporti. Nel senso che per lei ci sarò sempre. È finita per tanti motivi, non soltanto uno. Io volevo iniziare l’accademia a Roma e lei sarebbe venuta con me. Mi fa piacere che una donna insegua il proprio uomo, ma non mi piace che una donna si annulli per il proprio uomo. Io mi sto costruendo un futuro, lei non prende posizione. Avevo paura che un domani, se ci fossimo lasciati, lei non si sarebbe trovata niente. Pensato al suo avvenire”.

Filippo Bisciglia, Luciano Punzo e Manuela Carriero dopo la fine di Temptation Island

Il modello lo scorso luglio ha presentato ai suoi followers di Instagram la nuova fidanzata, Sabrina Nasti, la prima dopo la storia andata male con Manuela. Ad oggi è molto coinvolto nella nuova storia d'amore: "Non voglio niente che non sia insieme a te", aveva scritto a corredo di un video postato insieme a lei durante un viaggio in America.