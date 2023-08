Manuela Carriero e Stefano Sirena oggi, che fine hanno fatto dopo Temptation Island 2021 Manuela Carriero e Stefano Sirena sono stati i protagonisti indiscussi di Temptation Island 2021. Cult il loro falò di confronto terminato con gli schiaffi di Manuela e la decisione di lasciare separati il programma. Lei ha avuto una storia d’amore con Luciano Punzo, mentre Stefano ha frequentato solo per qualche tempo l’ex tentatrice Federica Cleo.

A cura di Giulia Turco

Stefano Sirena e Manuela Carriero sono l'ex coppia di Brindisi che ha partecipato a Temptation Island 2021. Sono stati tra i protagonisti dell'edizione, ricordati per una relazione piuttosto turbolenta, terminata nel corso del programma. Manuela in seguito si è innamorata di Luciano Punzo, con il quale ha avuto una storia dopo il programma. Oggi, però, gli ex concorrenti risultano essere entrambi single.

Manuela e Stefano a Temptation Island 2021

Manuela Carriero e Stefano Sirena sono stati una delle coppie più litigiose di Temptation Island 2021. Manuela aveva raccontato di aver lasciato la sua città per seguire il fidanzato a Rimini, fino a quando non ha scoperto i tradimenti di Stefano grazie ad un secondo telefono trovato nella sua camera. In più, la ragazza lamentava di non riuscire ad avere un’intimità con il fidanzato. “Lo vedo come una cosa sporca, specialmente come lo fa lui, Non mi sento desiderata”, spiegava. Così nel villaggio fidanzate aveva deciso di lasciarsi andare alle attenzioni del single Luciano Punzo, infastidendo non poco Stefano, che per dispetto si era avvicinato alla single Federica Cleo. Al falò di confronto finale, è rimasto tra i momenti cult del programma lo schiaffo di Manuela a Stefano, al culmine di una lite molto accesa, terminata con la decisione di lasciare il programma separati.

(Il falò di confronto di Stefano e Manuela)

La storia d'amore tra Manuela Carriero e Luciano Punzo

Subito dopo il falò, Manuela era corsa tra le braccia di Luciano, con la promessa di rivedersi fuori. Così è stato. I due hanno vissuto un’intensa estate d’amore e hanno continuato ad essere una coppia fino all’autunno 2022, quando Luciano ha deciso di entrare nella casa del GFVip come concorrente. In quell’occasione l’ex tentatore aveva raccontato alcuni precedenti, spiegando che Manuela aveva deciso di trasferirsi a Napoli, a casa dei genitori di lui, e di aver continuato ad abitare con la sua famiglia, nonostante la loro relazione si fosse incrinata da tempo. “Non amo più Manuela, non voglio una donna che si annulla per un uomo”, aveva capito in seguito lui. A luglio 2023, Luciano si è mostrato in pubblico insieme ad una nuova ragazza.

(Luciano Punzo e Manuela Carriero dopo Temptation Island)

Manuela Carriero e Stefano Sirena oggi

Tra Stefano Sirena e Luciano Punzo è sempre rimasto acceso un certo astio. “Non auguro l’infelicità a chi mi ha fatto del male, semplicemente li aspetto al varco”, ha scritto sui social dopo che Luciano e Manuela si sono lasciati. Stefano dopo il programma ha frequentato Federica Cleo per qualche tempo, ma in seguito la relazione sarebbe andata scemando. Ad oggi Stefano continua a vivere a Brindisi, è ancora un appassionato di sport, ma non sembra essersi fidanzato di nuovo. Manuela è tornata a vivere a Roma, dopo la rottura con Punzo. Anche lei, stando ai suoi profili social, non avrebbe all’attivo alcuna relazione stabile importante.