Natascia Zagato e Alessio Tanoni oggi, che fine ha fatto la coppia di Temptation Island 2021 Natascia Zagato e Alessio Tanoni furono tra i protagonisti di Temptation Island 2021. Fidanzati da due anni e mezzo, parteciparono al programma per mettere alla prova il loro amore. Uscirono insieme, ma poco dopo si lasciarono definitivamente. Oggi non sono più una coppia, ecco come è la loro vita.

A cura di Elisabetta Murina

Natascia Zagato e Alessio Tanoni sono stati tra i protagonisti di Temptation Island 2021. Fidanzati all'epoca da due anni e mezzo, decisero di partecipare al programma per mettere alla prova il loro amore. Fu la ragazza a scrivere al programma perché si sentiva continuamente giudicata dal compagno, quando invece avrebbe voluto da parte sua comprensione e sostegno. Alla fine del viaggio nei sentimenti, giunto il momento del falò di confronto, uscirono insieme. Poco dopo, però, si lasciarono definitivamente e ad oggi non sono più una coppia. Ecco come è cambiata la loro vita.

Natascia Zagato e Alessio Tanoni non sono più una coppia dopo Temptation Island

Natascia e Alessio, all'interno del villaggio di Temptation Island 2021, vissero un'esperienza piuttosto turbolenta. Il ragazzo fu parecchio infastidito dalla vicinanza della fidanzata al single Samuel, al quale lei raccontò diversi dettagli della loro relazione. Tra questi, Natascià rivelò di non sentirsi soddisfatta dell'intimità con Alessio, facendolo scoppiare a piangere. Arrivato il momento del falò di confronto dopo tre settimane separati, decisero di tornare insieme e dare una seconda possibilità al loro amore.

Usciti dal programma, però, la relazione durò solo pochi mesi. A fine agosto 2021 annunciarono infatti di essersi lasciati definitivamente. Pare che la causa sia stata la presenza di un'altra misteriosa ragazza, di cui Alessio si sarebbe invaghito durante l'estate. "Ha chiesto una pausa di riflessione, ma ora la sua pausa ha un nome", aveva spiegato Natascia su Instagram. Da allora non sono più tornati insieme.

Natascia Zagato e Alessio Tanoni oggi

Dopo la fine della storia con Alessio, Natascia ha ritrovato l'amore. Come mostrano gli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, oggi pare viva a Roma e sia felicemente fidanzata con un uomo di nome Emanuele Eleuteri, con il quale condivide diverse immagini della sua quotidianità.

Quanto ad Alessio, il suo profilo Instagram è continuamente aggiornato con scatti di viaggi e vita quotidiana, dove si mostra prevalentemente da solo. Stando agli scatti, infatti, non c'è traccia di alcune ragazza. Pare quindi che dopo la fine dell'amore con Natascia, l'ex protagonista di Temptation Island sia ancora single.