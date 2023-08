Claudia Venturini e Stefano Socionovo oggi, che fine ha fatto la coppia di Temptation Island 2021 Claudia Venturini e Stefano Socionovo hanno partecipato a Temptation Island nel 2021. I due erano a un passo dalle nozze, ma lei dopo la pandemia e una convivenza forzata iniziò a nutrire dei dubbi. Conclusero insieme il viaggio nei sentimenti e a distanza di qualche settimana si sposarono. Il loro matrimonio, però, si è concluso lo scorso aprile.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le coppie che hanno partecipato a Temptation Island nelle ultime edizioni ci Claudia Venturini e Stefano Socionovo. I due intrapresero il viaggio nei sentimenti nel 2021, dopo quattro anni e mezzo di relazione, a seguito dei quali sembravano pronti per convolare a nozze, dopo una spettacolare proposta nello stadio di Conero ad Ancona. I dubbi di lei, però, li avevano portati a mettersi alla prova per capire quanto fosse forte il loro amore. Non aspettarono la fine delle tre canoniche settimane all'Is Morus Relais, e uscirono alla terza puntata. Ora, a distanza di due anni dalla trasmissione, le cose sono decisamente cambiate.

Claudia Venturini, foto Instagram

Il percorso di Claudia Venturini e Stefano Socionovo a Temptation Island

La spinta per partecipare a Temptation Island è arrivata dopo la pandemia. La convivenza forzata e prolungata aveva messo in crisi la coppia che, però, era già intenzionata a sposarsi. Claudia, come ha raccontato nella prima puntata del docu-reality, nutriva dei dubbi sull'imminente matrimonio, anche perché nei mesi trascorsi insieme si era sentita incompresa e infelice, mentre lui lamentava il fatto che lei non si fosse impegnata abbastanza per cercare un lavoro, essendo disoccupata da tempo.

Nella seconda puntata, Claudia affronta un altro argomento, quello dell'intimità, dicendo che spesse volte le è capitato di irrigidirsi, percependo il suo fidanzato come viscido. Infuriato, ha sfogato la sua rabbia prendendo a pugni un pouf del giardino, mentre lei continuava a confidarsi con il single Luke, con il quale era entrata particolarmente in sintonia. Intanto Stefano si lascia prendere dallo sconforto e si commuove pensando alla sua fidanzata che, viste le sue lacrime, ha chiesto un falò di confronto immediato nella terza puntata. I due sono usciti insieme e hanno deciso di sposarsi.

Leggi anche Che fine hanno fatto Valeria e Ciavy di Temptation Island: la loro vita oggi

Il matrimonio di Claudia e Stefano nel 2021

I due si sono effettivamente sposati, sabato 7 agosto 2021. Socionovo per sicurezza ha chiesto alla sua compagna, per la terza volta, se volesse diventare sua moglie il giorno prima delle nozze e il sì è arrivato immediatamente. La cerimonia si è svolta all'aperto, con amici, parenti e anche alcuni volti che avevano condiviso con loro l'esperienza di Temptation Island. Tra gli invitati c'era anche il conduttore Filippo Bisciglia.

Claudia Venturini e Stefano Socionovo si sono lasciati

Lo scorso aprile, però, è giunta la notizia che il matrimonio tra i due sarebbe ormai finito. Dopo le incomprensioni e i dubbi maturati a Temptation Island e la volontà di superarli insieme, sembra che i due abbiano deciso di prendere strade diverse. A commentare l'accaduto sui social è stato Stefano Socionovo raccontando di volersi dedicare esclusivamente alla sua felicità: