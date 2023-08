Giada Giovanelli e Francesco Branco oggi, che fine ha fatto la coppia di Temptation Island 2018 Giada Giovanelli e Francesco Branco oggi formano ancora una coppia: i due ex di Temptation Island che entrarono a far parte del villaggio delle tentazioni nel 2018 sono ancora innamorati l’uno dell’altro. Nel 2021 hanno subito una dolorosa perdita: lei raccontò di aver perso un bambino dopo due mesi di gravidanza.

A cura di Gaia Martino

Giada Giovanelli e Francesco Pensa hanno partecipato a Temptation Island nell'edizione del 2018. Entrarono nel villaggio delle tentazioni per mettere a dura prova il loro amore: a spingerli nel programma l'eccessiva gelosia di lui e la necessità, di lei, di ottenere margini di manovra più ampi. Nel falò di confronto che andò in onda il 30 luglio 2018 i due litigarono animatamente prima di fare pace: "Siamo più forti, vogliamo costruire qualcosa insieme" dissero prima di lasciare il villaggio insieme. Oggi sono ancora una coppia.

Giada Giovanelli e Francesco Pensa insieme da 14 anni

Giada Giovanelli e Francesco Pensa stanno ancora insieme dopo la partecipazione a Temptation Island. La loro storia iniziata circa 14 anni fa proseguirebbe a gonfie vele: a confermare il loro amore ancora vivo e passionale le foto condivise recentemente su Instagram. Lei oggi è un'influencer che mostra idee per la casa e la sua passione per lo sport ai suoi followers. Anche Francesco lavora con i social network: non sappiamo se lavora ancora come venditore di automobili, così come raccontò ai tempi della sua partecipazione al programma.

Nel 2021 hanno perso un bambino

Nel marzo 2021 lei raccontò di un dramma che colpì la coppia. Giada Giovanelli sui social condivise con i suoi followers il dolore provato per la perdita di un figlio. Era incinta di due mesi e mezzo quando ha avuto un aborto spontaneo: "È stata un po’ una batosta perché avevo perso le speranze di rimanere incinta, ci ero rimasta, mi dicono questa cosa e mi viene da dire vaff***. All’inizio mi sono sentita sbagliata, sfigata, triste, depressa, sono arrivata a casa e ho spaccato un mobile. Non lasciatevi andare, non buttatevi sul divano. Non è colpa vostra, sono cose che nella vita accadono. Anche se siamo inca***te cerchiamo di non rovinarci il resto. Io ho pianto ma il giorno dopo sono andata a lavoro con gli occhi gonfi, ho cercato di fare le cose che mi piacevano, le cose di casa. Piano piano vedrete che starete meglio anche se questa cosa non si cancellerà mai. Solo chi ci è passato può capire il dolore che si prova".