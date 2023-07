Raffaela Giudice e Andrea Celentano di Temptation Island 2018: la vita di coppia oggi In che rapporti sono oggi Raffaela Giudice e Andrea Celentano, che hanno partecipato a Temptation Island 2018? Dopo essere usciti dal programma insieme, non si sono più lasciati. Nel 2022 sono convolati a nozze e da poco hanno festeggiato 12 anni d’amore.

A cura di Elisabetta Murina

Raffaela Giudice e Andrea Celentano sono state una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2018. All'epoca fidanzati da 7 anni, parteciparono al programma per mettere alla prova il loro amore ed essere sicuri che i sentimenti fossero autentici, non dettati dell'abitudine. Dopo il falò di confronto, rimasero insieme e oggi sono felicemente sposati.

Raffaela Giudice e Andrea Celentano oggi sono sposati

Cinque anni anni dopo la partecipazione al programma, Raffaela Giudice e Andrea Celentano sono felicemente sposati. La coppia è convolata a nozze nel settembre 2022, con una cerimonia che si è tenuta a Napoli e alla quale hanno partecipato diversi ex volti di Temptation Island. Oggi, sui rispettivi profili social, condividono la loro quotidianità, rigorosamente insieme. Da poco hanno anche festeggiato 12 anni d'amore e, per l'occasione, Raffaela ha condiviso una romantica dedica su Instagram: "Viverti ed amarti è da sempre la cosa più semplice e bella che conosco. È come se non ne avessi mai abbastanza ".

Il percorso a Temptation Island nel 2018

Raffaela e Andrea parteciparono a Temptation Island nel 2018, nella stessa edizione di Oronzo Carinola e Valentina De Biasi. A contattare il programma fu Andrea, per capire se provava ancora dei sentimenti autentici per il fidanzato o, al contrario, si trattava di abitudine. "Dopo tutti questi anni, voglio essere sicuro che non sia un'abitudine stare insieme", aveva raccontato lui nel video di presentazione. Un volta ne rispettivi villaggi, Andrea si avvicinò pericolosamente alla tentatrice Teresa Langella (che poi divenne tronista a Uomini e Donne), facendo soffrire la fidanzata Raffaela. Poi però, alla fine del percorso, decisero di uscire insieme e lasciare il peggio alle spalle.