Oronzo Carinola e Valentina De Biasi di Temptation Island 2018: oggi hanno una figlia Oronzo Carinola e Valentina De Biasi parteciparono a Temptation Island nel 2018: si resero protagonisti dell’edizione con frasi, meme e la canzone tormentone, “Ho la malattia delle donne”. Oggi sono i genitori di Giulia, nata nel 2021.

A cura di Gaia Martino

Oronzo Carinola e Valentina De Biasi parteciparono a Temptation Island nel 2018. La coppia si rese protagonista della trasmissione, tra lacrime, finti appuntamenti galanti e vendette reciproche: fecero chiacchierare anche per la canzone tormentone, e per l'iconica frase a lui riferita, "Ha la malattia delle donne". Archiviati i problemi sorti nel villaggio delle tentazioni e la conseguente rottura, oggi Oronzo e Valentina vivono serenamente la loro storia d'amore: nel dicembre 2021 è nata la loro prima figlia.

Oronzo e Valentina oggi sono i genitori di Giulia

Cinque anni dopo la partecipazione a Temptation Island, Valentina De Biasi e Oronzo Carinola avrebbero trovato la loro serenità. Su Instagram rendono pubblica la loro vita di coppia arricchita dalla nascita della figlia, Giulia, nata nel dicembre 2021. "Sei la persona più importante della mia vita. Volevo solo dirti grazie per tutto quello che fai per nostra figlia", scrisse lui in occasione di San Valentino per la compagna a corredo di alcuni scatti che li ritraggono felici e innamorati.

Il percorso a Temptation Island nel 2018

A Temptation Island, nel 2018, Oronzo e Valentina si resero protagonisti di clip, lacrime e video diventati virali. A far discutere e disperare la concorrente il comportamento del fidanzato che sin dal primo giorno si avvicinò alle tentatrici, giocando a fare il "cascamorto", ammettendo di aver tradito più volte la compagna. "Ho la malattia delle donne", disse lui, frase che diede vita al tormentone rap con le battute più iconiche della coppia. Dopo la rottura al termine del falò di confronto, la coppia si è ricongiunta parlando già di matrimonio e di futuro, insieme. Fu lui a fare un "mea culpa" che lo riabilitò agli occhi della fidanzata: "Senza di lei mi sono sentito perso", disse. A distanza di anni, dunque, pare che Oronzo Carinola abbia messo la testa a posto. "Sei il nostro papi supereroe", una delle recenti dediche social di Valentina.