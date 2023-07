Che fine hanno fatto Lara Zorzetto e Michael De Giorgio di Temptation Island 2018: la loro vita oggi Ricordate Michael De Giorgio e Lara Rosie Zorzetto? Parteciparono come coppia a Temptation Island nel 2018. Dopo il programma non sono mai più tornati insieme: lei ha avuto due figli da Mattia Monaci, il nuovo compagno. Ecco cosa fa lui.

A cura di Gaia Martino

Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio parteciparono a Temptation Island nell'estate del 2018. Decisero di entrare nel villaggio delle tentazioni per mettere alla prova il loro amore, ma il loro percorso non si concluse con un lieto fine. Al falò di confronto finale lei decise di lasciare il programma da sola: lui, oltre ad essersi avvicinato alla single Rita Cardinale, usò espressioni poco carine per descrivere la fidanzata. Nonostante i tentativi di farsi perdonare, Michael non riuscì a riconquistare la fiducia della fidanzata. Lara Rosie Zorzetto oggi è felicemente fidanzata con Mattia Monaci e insieme hanno dato alla luce due figli, Leonardo e Anastasia Priscilla.

Lara Rosie Zorzetto oggi è madre: la storia con Mattia Monaci

Lara Rosie Zorzetto dopo la storia naufragata con Michael De Giorgio, ha conosciuto Mattia Monaci. In poco tempo la coppia ha deciso di creare insieme una famiglia: nel 2020 è nato Leonardo, nel 2022 Anastasia Priscilla. Oltre alla vita di mamma, l'ex concorrente di Temptation Island si dedica ai social network: fa l'influencer e si occupa di shopping e di beauty.

Cosa fa oggi Michael De Giorgio

Dopo la fine del percorso a Temptation Island, Michael De Giorgio si è allontanato dal mondo della tv e dei social. Lavora come "CMP Security" e come tatuatore a Udine, stando a quanto si legge sul profilo Facebook. Il suo profilo Instagram, invece, non risulta più essere attivo.

Leggi anche Manuel Marascio tranviere e commesso di Mc Donald’s, che lavori ha fatto prima di Temptation Island

Michael De Giorgio

Lara e Michael a Temptation Island 2018

Entrano come coppia nel villaggio delle tentazioni a Temptation island nel 2018, ma uscirono separati. Lara Rosie Zorzetto è ricordata ancora oggi dal pubblico televisivo del programma per le sue sfuriate durante i pinnettu diventate iconiche: "Ti smonto come un mobile dell'Ikea", "Ti apro come una verza" sono solo due delle frasi ancora oggi famose pronunciate dall'ex concorrente.