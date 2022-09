Gli ex di Temptation Island Raffaella Giudice e Andrea Celentano si sono sposati I due ex volti di Temptation island, Raffaella Giudice e Andrea Celentano si sono sposati oggi, a Napoli, dopo 11 anni di fidanzamento. Nel 2018 il loro amore superò anche le tentazioni dei single nel villaggio di Canale 5.

I due ex volti di Temptation Island, Raffaella Giudice e Andrea Celentano, un anno dopo la romantica proposta di matrimonio, sono convolati a nozze. Parteciparono al programma nel 2018: dopo sette anni di fidanzamento lui voleva mettere a dura prova il suo amore nel villaggio delle tentazioni per capire se fosse un sentimento reale quello che lo legava alla compagna o abitudine. Nonostante l'infatuazione per l'allora single Teresa Langella, capì che voleva soltanto la sua Raffaella al suo fianco. Dopo circa undici anni insieme, oggi si sono giurati amore eterno nella loro città, Napoli: prima la cerimonia in chiesa, poi il party in una splendida location a Bacoli, le immagini del loro giorno speciale le stanno rendendo pubbliche in queste ore sui social.

Il matrimonio di Raffaella Giudice e Andrea Celentano

"Marito e moglie" è la prima immagine condivisa dai neo sposi tra le stories. Dopo la sorpresa con un mazzo di rose rosse alla vigilia del matrimonio, Andrea Celentano ha sposato la sua Raffaella Giudice.

Oggi emozionati e sorridenti i due ex di Temptation Island hanno celebrato il loro amore, hanno recitato i loro giuramenti tra le lacrime di commozione avanti tutti gli amici e i parenti presenti. Con loro anche il migliore amico a quattro zampe, il cagnolino Rio. Dopo la cerimonia in chiesa, la festa si è spostata in una splendida location al mare, in un locale situato a Bacoli: tra musica, danze, cibo e brindisi i neo sposi si stanno godendo questa giornata speciale.

Tra gli invitati anche gli ex di Temptation Island

Al matrimonio i neo sposi hanno invitato anche gli amici conosciuti nel programma a cui hanno preso parte: Alessandra De Angelis, che partecipò nel 2015 con Manuele D’Avanzo, e Giada Giovanelli con il suo Francesco Branco, con loro nella stessa edizione di Temptation Island, la sesta.