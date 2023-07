Luciano Punzo pubblica le foto con la nuova fidanzata Sabrina, ma i fan lo attaccano Luciano Punzo, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha pubblicato alcune foto con la sua nuova fidanzata, dopo la fine della storia con Manuela Carriero. Il modello è stato però attaccato dai fan della coppia, e si è trovato a doversi difendere.

A cura di Ilaria Costabile

Luciano Punzo ha ritrovato l'amore. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, nonché tentatore di Temptation Island, ha chiuso la sua storia con Manuela Carriero, conosciuta proprio mentre si trovava all'Is Morus Relais e con la quale è stato fidanzato per circa un anno. Di recente ha pubblicato una foto in cui compare con un'altra ragazza, l'attrice e scrittrice Sabrina Nasti che, a quanto pare, è la sua nuova fidanzata.

Le foto con la nuova fidanzata

Accanto alla foto pubblicata su Instagram si legge: "Time to be happy", ovvero "è tempo di essere felice" alludendo al fatto di aver trovato la felicità insieme alla nuova compagna, con la quale si mostra felice e sorridente in due diverse occasioni. L'ex tentatore non ha rivelato da quanto tempo sia iniziata questa storia, ma senza dubbio, ma non mancano i commenti dei fan che si sono scagliati contro di lui per la fine della storia con Manuela Carriero. I due si sono lasciati poco prima che lui entrasse nella casa più spiata d'Italia, ma pare che le cose non andassero poi così bene già da prima e che lui sembrava restio a prendere una decisione sul loro futuro.

Le accuse a Luciano Punzo che si difende

Sotto al post in cui appaiono le due foto, compaiono i commenti di chi critica il suo comportamento, compresa un'amica di Manuela Carriero che dichiara di essere a conoscenza del fatto che la storia tra i due non fosse davvero finita, ma che lui sia stato bloccato da lei a maggio perché continuava a scriverle, senza mai essere chiaro.

Alcuni lo accusano di aver sfruttato il tempo del programma per avere popolarità, ed è per questo che lui ha deciso di intervenire scrivendo un commento in cui ha voluto chiarire la sua posizione dicendo, invece, di essere stato coraggioso per aver chiuso una relazione nella quale non stava più bene: