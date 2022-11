GFVip, Luciano Punzo parla della sua ex Manuela Carriero: “L’ho lasciata per amore” Luciano Punzo racconta ad alcune gieffine i motivi che lo hanno portato a lasciare la sua fidanzata, Manuela Carriero.

Le confidenze nella casa del Grande Fratello, ormai, sono all'ordine del giorno e i gieffini appena possono si raccontano vicendevolmente i loro trascorsi. Ed è così che Luciano Punzo spiega ad Oriana Marzoli e Sarah Altobello, i motivi per cui ha lasciato la sua fidanzata Manuela Carriero, con la quale sembrava che le cose procedessero a gonfie vele e, in effetti, è stato lui stesso a spiegare che l'ha lasciata per un motivo ben preciso.

Luciano Punzo spiega perché ha lasciato la fidanzata

Una chiacchierata in cucina porta alla luce dei dettagli inediti del rapporto tra Luciano Punzo e la fidanzata Manuela Carriero, il napoletano spiega che non nutre nei suoi confronti rancore, anzi: "Io gliel'ho detto, ti lascio però voglio rimanere in buoni rapporti con te, ci sarò sempre". Oriana, quindi, chiede perché ha deciso di porre fine alla loro storia se c'è ancora del sentimento, e quindi il modello prova a spiegare le sue ragioni:

È una parola, una cosa talmente difficile da spiegare, che neanche ci riesco. L'ho lasciata per amore. Io per amore, non voglio che una persona di cui sono innamorato per me si annulli, che rifiuta tutto ciò che vuole fare per me, non so come spiegarla questa cosa. La so spiegare quando succede la situazione. Allora lei è come se si annullasse per me, non so magari voglio aprirmi un Puglia una cosa che ho sempre fatto, la voglio aprire con te perché l'importante è stare con te.

Le due gieffine, quindi, dimostrano di non capire fino in fondo la sua scelta, perciò l'ex tentatore di Temptation Island continua: "Perché non è quella situazione per cui mal che vada se ti lasci hai sempre una spalla dietro che ti protegge, è complicatissimo".

Le parole di Manuela Carriero

In realtà, nemmeno sui social, ci sono tracce del loro allontanamento e dopo che lui si è dichiarato single iniziando la sua avventura al Grande Fratello Vip, Manuela Carriero ha commentato la cosa quasi come se non fosse stata messa al corrente della fine della sua relazione: "Il GF Vip è arrivato all’improvviso. È stata una doccia fredda. Noi eravamo in una fase di stallo" ha dichiarato al settimanale Chi.