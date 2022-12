Luciano Punzo: “Non amo più Manuela Carriero, non voglio una donna che si annulla per il suo uomo” Luciano Punzo, eliminato dal Grande Fratello Vip 2022, svela i motivi che lo hanno portato ad allontanarsi dalla ex compagna Manuela Carriero: “Non mi piace vedere una donna che si annulla per il proprio uomo”.

A cura di Stefania Rocco

Sembrano seri e, pare, definitivi i motivi che hanno spinto Luciano Punzo a chiudere la storia d’amore con Manuela Carriero, conosciuta a Temptation Island. Entrato nella Casa del Grande Fratello Vip da single, Luciano aveva lasciato trapelare una certa nostalgia nei confronti della sua ex ma, una volta abbandonata la Casa a seguito della sua eliminazione, sembrerebbe essere tornato sui suoi passi.

Perché è finita tra Luciano Punzo e Manuela Carriero

Intervistato da Giada De Miceli durante la trasmissione Non succederà più, in onda su Radio Radio, Luciano ha reso noti i motivi per i quali il suo allontanamento sarebbe irreversibile: “La verità è soltanto una: quando ci siamo lasciati a settembre, lei è partita per Londra. Dopo 7 giorni mi è arrivato un suo video dove diceva che con me aveva trascorso momenti fantastici e accettava il fatto che ci fossimo lasciati, ma mantenendo buoni rapporti. Nel senso che per lei ci sarò sempre. È finita per tanti motivi, non soltanto uno. Io volevo iniziare l’accademia a Roma e lei sarebbe venuta con me. Mi fa piacere che una donna insegua il proprio uomo, ma non mi piace che una donna si annulli per il proprio uomo. Io mi sto costruendo un futuro, lei non prende posizione. Avevo paura che un domani, se ci fossimo lasciati, lei non si sarebbe trovata niente. Pensato al suo avvenire”.

Manuela Carriero ha lasciato la casa di Luciano Punzo a Napoli

Luciano ha inoltre svelato che Manuela avrebbe recentemente lasciato l’appartamento a Napoli che occupava da qualche tempo e nel quale era rimasta anche dopo la loro separazione. “In quesi giorni l’ho sentita e le ho detto di pensare al suo futuro, come io avrei pensato al mia. Nella vita tutto è imprevedibile quindi potremmo anche ricongiungerci ma accadrà solo quando vedrò che sta davvero bene con se stessa. Una donna forte e indipendente. Non potrei pensare che lei se ne stia a casa mentre vado a fare un’ospitata, una cena importante, vado a studiare, torno tardi la sera. Non posso pensare che lei stia a casa da sola, ho bisogno che utilizzi il suo tempo per il suo futuro. Ho cercato un ogni modo di farglielo capire”, ha raccontato ancora l’ex Vippone: