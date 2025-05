video suggerito

Angelo Famao abbandona l’Isola dei Famosi 2025: “Non sono lucido, gli animali ce l’hanno con me” Angelo Famao ha deciso di abbandonare il reality condotto da Veronica Gentili a tre giorni dall’inizio della sua avventura. Il cantante neomelodico ha spiegato di star vivendo un periodo di crisi: “Non mangio da giorni e non dormo nemmeno”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Frezza La Fata/IPA

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ad appena tre giorni dall'inizio dell'Isola dei Famosi 2025, Angelo Famao ha deciso di abbandonare il reality show condotto da Veronica Gentili. A comunicare la decisione è stato lo stesso cantante neomelodico che alle telecamere di Mediaset ha spiegato di star vivendo un periodo di crisi sull'isola: "Mi sento completamente confuso, non sono lucido per niente".

Perché Angelo Famao ha abbandonato l'Isola dei Famosi 2025

Pur avendo cominciato questa esperienza con grande entusiasmo, il cantante ha deciso di ritirarsi: "Mi sono buttato in questa esperienza con grande coraggio, determinazione e convinzione soprattutto", ha esordito in un video annuncio riservato alle telecamere della troupe Mediaset presente sull'isola. "Ma purtroppo le cose non sono andate come previste. Mi sento completamente confuso, non sono lucido per niente. Non mangio da giorni e non dormo nemmeno", ha detto l'ex concorrente.

A contribuire alla sua decisione, la difficoltà a interagire con l'ambiente circostante. "E poi sembra che qui pure tutti gli animali siano contro di me. Ho cercato di restare fuori dalle dinamiche che si sono create, perché non mi appartengono", ha aggiunto. "Basta! Ho deciso di lasciare l'Isola", ha concluso il siciliano. Ulteriori informazioni sui motivi che hanno spinto Famao a lasciare il programma, saranno spiegati in onda lunedì 12 maggio. "Conosceremo meglio le ragioni della crisi di Angelo", si legge sul post condiviso sul profilo ufficiale del reality show.

Chi è Angelo Famao, il successo con Tu si a fine do ‘munno

Classe 1996 da Gela in Sicilia, durante la sua carriera da cantante neomelodico ha pubblicato tre album, di cui l'ultimo live dal titolo Un'altra estate insieme. Tra i brani più importanti c'è sicuramente Tu si a fine do' munno, che oltre ai 70 milioni di visualizzazioni su YouTube, ha raccolto 60 milioni di ascolti in streaming su Spotify e due dischi di platino.