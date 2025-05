video suggerito

Isola dei Famosi 2025, anticipazioni per stasera: cosa succede al televoto dopo i ritiri di Angelo e Leonardo Le anticipazioni della puntata dell'Isola dei Famosi 2025 in onda stasera, in prima serata su Canale 5. Dopo i ritiri di Leonardo Brum e Angelo Famao, il televoto è stato annullato: cosa succederà stasera.

A cura di Gaia Martino

Questa sera di martedì 20 maggio 2025, in prima serata su Canale 5, torna in onda L'Isola dei Famosi. La conduttrice Veronica Gentili, accompagnata in studio da Simona Ventura e dall'inviato in Honduras Pierpaolo Pretelli, dirigerà le nuove sfide dei naufraghi che continuano tra scontri e difficoltà. Negli ultimi giorni Angelo Famao e Leonardo Brum hanno deciso di ritirarsi: per questo motivo stasera non dovrebbe verificarsi nessuna eliminazione. Il televoto, come specificato dal programma, è annullato.

Le anticipazioni della puntata dell'Isola 2025 di stasera

Stando alle anticipazioni, nella puntata dell'Isola dei Famosi di stasera, mercoledì 21 maggio, Veronica Gentili permetterà ai naufraghi divisi tra Senatori e Giovani di confrontarsi dopo gli ultimi scontri. I gruppi sono sempre più divisi e anche in diretta, stasera, si ritroveranno contrapposti con in palio un'importante ricompensa. Non mancheranno le sfide e il fuoco, al centro di tutte le liti in Playa Uva, sarà ancora una volta protagonista. Le anticipazioni rivelano che per i naufraghi arriveranno grandi cambiamenti e anche dei "traslochi" dopo gli addii di Angelo Famao e Leonardo Brum che hanno ufficialmente abbandonato il programma negli ultimi giorni.

Il televoto annullato dopo gli addi di Angelo Famao e Leonardo Brum

Dopo gli abbandoni di Angelo Famao e Leonardo Brum, il televoto che vedeva protagonisti Antonella Mosetti, Patrizia Rossetti, Carly Tommasini e Leonardo Brum, è stato annullato. Lo ha fatto sapere il reality stesso nel post su Instagram condiviso quattro giorni fa per annunciare i ritiri. I due ormai ex naufraghi hanno deciso di ritirarsi dopo aver riscontrato alcune difficoltà sull'Isola. Angelo Famao ha spiegato ai suoi compagni di avventura di non star bene, "ho bisogno di sentire me stesso e non il gioco".