Leonardo Brum ha abbandonato l'Isola dei famosi 2025, annullato il televoto settimanale Leonardo Brum ha abbandonato, e questa volta definitivamente, l'Isola dei famosi 2025. Lo annuncia la produzione del reality con un post pubblicato sui canali social della trasmissione.

A cura di Stefania Rocco

Leonardo Brum ha lasciato l’Isola dei famosi 2025. Dopo la “falsa partenza” di una settimana fa, quando aveva deciso di tornare in Italia salvo poi cambiare idea, il naufrago ha deciso di fare nuovamente marcia indietro e lasciare l’Honduras, stavolta definitivamente. A confermarlo è il post pubblicato sui canali social del reality show: “Leonardo Brum ha deciso di ritirarsi dall’Isola. Essendo al televoto questa settimana, il televoto attualmente in corso è annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.

Leonardo Brum aveva già abbandonato l’Isola, salvo poi ritrattare

La prima crisi di Leonardo Brum risale a una settimana fa, a pochissimi giorni dallo sbarco dei naufraghi in Honduras. Il modello, provato dalle condizioni di vita estreme, aveva abbandonato Playa Uva per poi chiarire di non essere riuscito a far fronte a un malassero diventato prepotente. “Provo a stare fino alla fine, ma il mio corpo e la mia testa devono stare bene per continuare, adesso non sto molto bene e ho chiesto di andare a casa”, aveva spiegato il giovane chiedendo di rientrare in Italia.

Come il collega Angelo Famao, Leonardo aveva addirittura lasciato la Playa che ospita il gioco a bordo di un’imbarcazione che lo avrebbe condotto in hotel in attesa del rientro in Italia. Dopo avere staccato la spina, però, si era reso conto di avere preso la decisione sbagliata e aveva chiesto e ottenuto di rientrare in gioco. Un gesto che aveva spinto l’opinionista Simona Ventura a chiarire che, ai suoi tempi, a un concorrente rinunciatario non sarebbe mai stato consentito di rientrare. La conduttrice Veronica Gentili aveva quindi aggiunto che non sarebbero state offerte ai due ulteriori possibilità di ripensarci. Il ritiro di qualche ora fa, quindi, è da considerarsi definitivo.