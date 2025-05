video suggerito

Camila Giorgi assente all'Isola dei Famosi, perché la naufraga non è in puntata: "Stiamo valutando cosa fare" Camila Giorgi è assente nella puntata del 21 maggio dell'Isola dei Famosi. La naufraga aveva lasciato la Playa qualche giorno fa per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici e non è rientrata. Veronica Gentili ha spiegato il motivo.

A cura di Elisabetta Murina

Camila Giorgi è assente nella puntata del 21 maggio dell'Isola dei Famosi. La naufraga aveva lasciato la Playa qualche giorno fa per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici e non è ancora rientrata in gioco. Veronica Gentili ha spiegato cosa è successo alla tennista, la cui permanenza è al momento in bilico.

Cosa è successo a Camila Giorgi: "Sopraggiunti motivi familiari"

Poco dopo l'inizio della puntata, in onda mercoledì 21 maggio, Veronica Gentili ha spiegato al pubblico perché Camila Giorgi è assente e non si trova nella ‘Palapa Esterna' insieme al resto del gruppo. La tennista solo qualche giorno fa era stata portata via a bordo di una barca per sottoporsi ad alcuni accertamenti. "Camila Giorgi è al Cayo", ha fatto sapere la conduttrice in studio. E ha poi precisato: "Sono sopraggiunti dei motivi familiari, stiamo capendo il da fare. Vi spiegheremo più avanti".

Camila Giorgi aveva lasciato la Playa per accertamenti medici

Come si era visto nel daytime del 16 maggio, oltre al ritiro definitivo dei due concorrenti Leonardo Brum e Angelo Famao, anche Camila Giorgi era stata portata via della Playa. La tennista ha lasciato i compagni per via di alcuni problemi di salute che hanno reso necessari degli accertamenti medici. La naufraga, a bordo di una barca, è stata portata in infermeria. "Camila lascia temporaneamente la Playa per accertamenti", è il messaggio composto in sovraimpressione su Canale 5. Ancora non noti i motivi.