video suggerito

Antonella Mosetti abbandona l’Isola dei Famosi 2025, la decisione dopo le crisi per il lutto di suo padre Antonella Mosetti abbandona l’Isola dei Famosi 2025. La decisione della showgirl arriva dopo settimane in cui già aveva mostrato segni d’insofferenza legati soprattutto alla perdita di suo padre che, come spiegato da lei, non era ancora riuscita a metabolizzare. Si tratta del sesto ritiro in sole tre settimane. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

506 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fonte: La Fata / Ipa Agency

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Antonella Mosetti abbandona l'Isola dei Famosi 2025. La decisione della showgirl arriva dopo settimane in cui già aveva mostrato segni d'insofferenza legati soprattutto alla perdita di suo padre, che aveva confessato di non essere riuscita ancora a metabolizzare. La notizia è stata anticipata da Davide Maggio: ulteriori dettagli, come apprende Fanpage.it, verranno forniti nel corso del Daytime di oggi. Si tratta del sesto ritiro dopo appena tre settimane dall'inizio del programma.

Antonella Mosetti abbandona l'Isola dei Famosi 2025

In realtà, Antonella Mosetti era stata una delle prime naufraghe a lamentare di non riuscire a restare in Honduras. Nel corso della seconda puntata del programma condotto da Veronica Gentili, infatti, in lacrime aveva detto di non riuscire a reggere le ore di solitudine, perché questo la portava a pensare alla recente perdita di suo padre: "Probabilmente ho sbagliato il momento. Ho 49 anni, non sono una bambina e ho passato più tempo nella mia vita a stare male che bene. Finché non entri in questo reality non capisci quanto sia importante l’abbraccio delle persone che ami”, le parole.

Antonella Mosetti all'Isola dei Famosi 2025

In quel caso, fu la fu la figlia Asia Nuccetelli a convincerla a restare: "Adoro questo tuo lato umano, quello che ti ho sempre chiesto di mostrare. Amiamo questa tua umanità. Devi sempre usare la testa, ricordarti che è un gioco e i problemi della vita sono altri. E tu li hai vissuti. Sono sempre a fare il tifo per te. Voglio vederti grintosa perché so quanto tu hai da dare a quest’Isola”, le disse. Ora, però, la naufraga sembra aver preso una decisione definitiva, sulla quale arriveranno ulteriori dettagli nel corso del Daytime del 23 maggio, come appreso da Fanpage.it.

È il sesto ritiro in tre settimane

Quello di Antonella Mosetti è il sesto ritiro in sole tre settimane dall'inizio del reality. Prima di lei, avevano preso la stessa decisione Angelo Famao, Leonardo Brum, Nunzio Stancampiano, Spadino e Camila Giorgi, che aveva deciso di lasciare per motivi familiari e non per particolari disagi riscontrati sull'isola, come nel caso degli ormai ex compagni d'avventura.