Isola, Asia Nuccetelli convince mamma Antonella Mosetti a restare: “Meglio sola e con la tua carta di credito”

È stata Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti, a convincere la madre a restare all’Isola dei famosi 2025. La donna aveva già manifestato da qualche giorno il desiderio di abbandonare il gioco e tornare in Italia, Troppo difficili le condizioni di vita sull’Isola, in particolare in un momento di così grande fragilità emotiva come quello attuale, seguito alla morte del padre. In collegamento con la conduttrice Veronica Gentili, Mosetti ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a riconsiderare la sua partecipazione al programma: “Probabilmente ho sbagliato il momento. Ho 49 anni, non sono una bambina e ho passato più tempo nella mia vita a stare male che bene. Finché non entri in questo reality non capisci quanto sia importante l’abbraccio delle persone che ami. Ho iniziato a dare valore a tantissime cose. La mia famiglia mi sta guardando, sa che sono molto forte ma mi sono stancata di essere così forte”.

L’appello del fratello di Antonella Mosetti

Il primo a provare a convinere Antonella a restare è stato il fratello Massimiliano: “Sorellina, so che stai male e te l’avevo detto che non sarebbe stata facile. In questo momento ti stai ambientando a una nuova situazione. Ho sentito molto discorsi suo papà. Non lo devi cercarlo chissà dove, è dentro di te e nella meraviglia che vedi. Devi imparare a guardarlo in quell’isola meravigliosa, nelle albe, nelle amicizie che troverei. Ricordati, è solo ambientamento”. Antonella, tuttavia, non è apparsa convinta. Teme che le precarie condizioni fisiche, la fame e le difficoltà legate al format le giochino un brutto tiro sotto il profilo psicologico. “Mi manchi, non avrei voluto fare la piagnona ma sto male. Piango troppo, se mi vedessi da casa direi ‘Guarda questa’. Poi ho la nausea, una nausea fortissima, non dormo e sento come delle scosse nel corpo. Io vi apprezzo tantissimo e vi ringrazio tanto, mi prenderò le mie punizioni ma sto male, malissimo”, si è infatti difesa Antonella, ribadendo il desiderio di tornare in Italia.

Asia, la figlia di Antonella Mosetti, convince la madre a restare all’Isola

“Io rispetto il tuo dolore e lo capisco ma prenditi del tempo. Se molli, avrai sempre il rimpianto di non averci provato”, ha quindi tentato di convincerla Simona Ventura ma a ottenere l’effetto sperato è stato l’appello di Asia, figlia di Antonella Mosetti: “Mamma, casa è chiusa e non puoi tornare perché con la tua carta di credito sto una meraviglia. Adoro questo tuo lato umano, quello che ti ho sempre chiesto di mostrare. Amiamo questa tua umanità. Devi sempre usare la testa, ricordarti che è un gioco e i problemi della vita sono altri. E tu li hai vissuti. Sono sempre a fare il tifo per te. Voglio vederti grintosa perché so quanto tu hai da dare a quest’Isola”. Divertita e commossa, Antonella è rientrata in Palapa più motivata e forse finalmente pronta a restare.