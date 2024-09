video suggerito

Asia Nuccetelli torna in tv dopo il GF Vip: “Mi ha distrutto la stupidità, non la chirurgia plastica” In tv a 10 anni dal Gf Vip, Asia Nuccetelli racconta quanto sia stato difficile gestire gli haters dopo il caso Andrea Damante – Giulia De Lellis: “Dopo la terapia sto meglio, la salute mentale è importante”. E sulla chirurgia: “Ho fatto solo quello che fanno molte ragazze oggi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Asia Nuccetelli torna in tv e lo fa dieci anni dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. La sua esperienza nel reality, condotto al tempo da Ilary Blasi, affiancata in studio da Alfonso Signorini, non fu delle migliori a causa del triangolo con Andrea Damante e Giulia De Lellis. Nuccetelli, allora solo diciottenne, strinse in modo particolare con Damante all'interno della casa, suscitando la gelosia di Giulia, già al tempo molto popolare sui social. In un'intervista a Monica Setta nel programma Generazione Z, racconta quanto fu difficile per lei, una volta fuori dal programma, gestire i commenti degli haters: "Mi sono trovata in un vortice mediatico, ho ricevuto molto bullismo", ha detto.

Asia Nuccetelli vittima di cyberbullismo dopo il GF Vip

La figlia di Antonella Mosetti, ha spiegato di aver vissuto in maniera negativa gli anni successivi alla partecipazione al reality, come fosse stata associata a un personaggio in cui non si rispecchiava: "Ho trovato molto bullismo ricevuto soprattutto da alcuni giornali, che prendevano spesso le mie foto e le ritoccavano per esasperare il fatto che fossi rifatta", ha detto. Oggi, dieci anni dopo, Asia si sente diversa sia fisicamente che mentalmente:

Ero più magra, avevo alcuni disturbi. La salute mentale è importante, io soffrivo di ansia e depressione. A 7 anni mi hanno diagnosticato il piccolo male, una forma antecedente all'epilessia. Ho passato 10 anni della mia vita dal Bambin Gesù e prendevo tante pasticche. A 5 anni sono stata molestata dalla mia babysitter. Dopo anni di terapia ho imparato che la nostra mente appesantisce le cose, noi dobbiamo alleggerirle.

Il ricorso alla chirurgia estetica

Asia ha ammesso di aver fatto ricorso, negli anni, alla chirurgia estetica. Ma non in modo spropositato o eccessivo, come spesso le è stato contestato dagli haters: "Pratico sport a livello agonistico e ho avuto due incidenti. Nel primo ho avuto una frattura composta al naso, nel secondo scomposta, di conseguenza mi hanno operata d'urgenza e mi hanno ricostruito il naso, non è stata una scelta voluta". E sulle punturine alle labbra e agli zigomi: "Nel corso degli anni ho fatto qualcosina, cosa che fanno oggi giorno moltissime ragazze. La chirugia plastica non mi ha distrutto, lo hanno fatto le persone stupide".

Cosa successe al Gf tra Asia Nuccetelli, Andrea Damante e Giulia De Lellis

Asia Nuccetelli debuttò nel mondo della tv e del reality appena ventenne, nel 2016, quando prese parte alla prima edizione del Grande Fratello Vip, vinta da Alessia Macari. Durante la sua esperienza strinse una forte amicizia con Andrea Damante, a volte superando anche i limiti di confidenza a detta di De Lellis, motivo per cui entrò anche nella casa, invitando Asia a rimanere al suo posto. "Vai a giocare un po' più in là", fu la frase divenuta iconica pronunciata dalla romana alla ragazza durante uno dei confronti in tv.

A scatenare la furia di Giulia De Lellis fu un gesto di Asia Nuccetelli. La giovane si era appropriata di una maglietta di Andrea Damante: "Lei gli ha rubato questa maglietta, era tipo sabato o domenica. A me questa cosa della maglietta proprio non mi era andata giù", raccontò al tempo l'influencer in un'intervista, spiegando poi perché si fosse rivolta ad Asia in malo modo:

Sono entrata nella casa, prima mi sono abbracciata e baciata con Andrea. C'era il freeze, quindi Andrea non poteva dirmi nulla e non poteva fare nulla. Lui piangeva e io gli dicevo ‘Amore stai tranquillo'. Abbiamo parlato poi Ilary mi fa ‘Giulia vuoi dire qualcosa a qualcuno?'. Io ho replicato: ‘È sufficiente quello che pensano gli altri', ma non per dire ‘Sei una poco di buono' ma ‘Io non sto qui a dire cosa penso di te è sufficiente il parere degli altri, positivo o negativo che sia'. Lei aveva la coda di paglia, si è sentita attaccata perché pensava che io le stessi dicendo che è una brutta persona. L'unica cosa ridai la maglietta al mio ragazzo e vai a giocare un po' più in là, perché hai stancato.