Antonella Mosetti piange all'Isola: "Non ho elaborato la morte di papà. Sono esaurita", Veronica Gentili la consola Nella puntata dell'Isola dei Famosi in onda lunedì 12 maggio è andato in onda lo sfogo di Antonella Mosetti, in lacrime per la scomparsa del padre: "Non ho ancora elaborato la sua morte, la notte non dormo e ho la nausea".

Nella puntata di lunedì 12 maggio dell'Isola dei Famosi Antonella Mosetti è scoppiata in lacrime. La concorrente ha ammesso di non essere in grado di gestire la sofferenza per il lutto di suo padre, un dolore a cui pensa costantemente e che non le permette di dormire bene. A rincuorare la concorrente sono state la conduttrice Veronica Gentili e l'opinionista Simona Ventura.

Antonella Mosetti: "Non ce la faccio neanche a parlare, non dormo e ho la nausea"

La diretta dall'Honduras è stata interrotta da Pierpaolo Pretelli per dedicare attenzione ad Antonella Mosetti, in lacrime e visibilmente scossa. "Non ce la faccio neanche a parlare. Mi dispiace tanto. Venendo qui ero felicissima e lo sai che non vedevo l'ora, ma non ho ancora elaborato la morte di mio papà e non riesco a stare ferma nella noia – ha rivelato la concorrente – Ho un dolore talmente forte che la notte mi sveglio per la nausea, non dormo. Sono esaurita. Questa cosa mi fa stare troppo male. Non riesco neanche a spiegarlo". La conduttrice, che a ottobre scorso ha perso suo padre, le ha subito mostrato il suo supporto: "Capisco quello che ti sta succedendo. Stasera abbiamo preparato delle cose per te. Tu stai facendo questo viaggio per riconnetterti con un pezzo della tua vita che è mancato da poco e per far conoscere una nuova parte di te". E ancora: "Sei una donna forte e questa è la fase peggiore. Fai un ben respiro e sappi che più tardi ti faremo vedere delle cose che ti aiuteranno".

Simona Ventura consola Antonella Mosetti: "Anche io ho avuto momenti difficili, ma ti amiamo"

"Capisco la tua disperazione non per il dolore nella perdita di tuo padre, ma perché anche io mi sono trovata all'Isola" sono state le parole di Simona Ventura per Antonella Mosetti. Ha poi ribadito di aver messo da parte i dissapori nei suoi confronti: "Anche io ho avuto dei momenti difficili. Noi amiamo questa Antonella. Noi ci siamo molto combattute, però io non pensavo tu avessi questo lato che mi fa amare tutto di te".