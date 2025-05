video suggerito

Simona Ventura su Antonella Mosetti all’Isola: “È una vecchia volpe. Precedenti tra noi? Tutto prescritto” Simona Ventura durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi ha commentato la nuova avventura di Antonella Mosetti, scelta come concorrente. Visti i precedenti tra le due, l’opinionista l’ha definita una “vecchia volpe”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

201 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

All'Isola dei Famosi, partito stasera, mercoledì 7 maggio, Simona Ventura e Antonella Mosetti si sono ritrovate, seppur a distanza, protagoniste dello stesso reality. Nonostante i trascorsi – l'attuale naufraga ha avuto un flirt con l'ex marito dell'opinionista, Stefano Bettarini – la Ventura si è trovata costretta a commentare la nuova avventura televisiva della showgirl. Ha definito la concorrente "una vecchia volpe".

Il commento di Simona Ventura su Antonella Mosetti

Antonella Mosetti è stata una delle prime naufraghe a iniziare l'avventura in Honduras. Una volta arrivata in spiaggia, dopo il lancio dall'elicottero, ha salutato il pubblico di Canale5 e lo studio. All'invito di Veronica Gentili di commentare l'inviato Pierpaolo Pretelli, la showgirl ha dichiarato: "Bell'uomo, simpatico e bravo". Allora Simona Ventura è intervenuta dallo studio: "Pierpaolo ha fatto il tentatore tempo fa, ora è sposato con Giulia. Sei papà, quindi non si guarda niente, non si tocca niente, sei bravissimo. Visto che le ragazze sono single, sono pronte ad aprire il loro cuore?". "No, nada de nada" ha risposto la Mosetti. Chiuso il collegamento con l'Honduras, l'opinionista ha aggiunto sulla naufraga: "Mosetti è una vecchia volpe dei reality". Ricordando i trascorsi tra la Ventura e la Mosetti, Veronica Gentili ha allora scherzato: "Vecchia volpe in generale, mi dicono che avete un precedente. Non so i dettagli poi me li racconterai separatamente". "Ma è prescritto, tombale" ha replicato l'opinionista.

Antonella Mosetti ha avuto un flirt con Stefano Bettarini

Era il 2016 quando Stefano Bettarini e Antonella Mosetti confermarono di aver avuto un flirt. Ai tempi della partecipazione al GF Vip, la showgirl raccontò di aver avuto una storia con l'ex calciatore quando aveva 28 anni circa, durata qualche mese. E proprio in quei tempi fu allontanata da Quelli che il calcio… per decisione della Ventura che era al timone del programma. La showgirl, ora concorrente dell'Isola, durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà precisò di non essere stata l'amante di Bettarini: ai suoi inquilini spiegò di non conoscere il motivo per il quale fu allontanata da Quelli che il calcio…. Il caso ha voluto che si sia ritrovata di nuovo al centro di una dinamica "familiare", quando ha scattato un selfie con Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura. Si parlò di un flirt tra i due, subito smentito.