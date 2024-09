video suggerito

Antonella Mosetti sulla foto con Niccolò Bettarini, figlio di Stefano: “Non c’è nulla, incontro casuale” Antonella Mosetti ha commentato la foto che la ritraeva con il 25enne Niccolò Bettarini e che ha alimentato i gossip di un rapporto tra i due. “Non c’è nulla con lui. Ci siamo incontrati per caso, io sono fidanzata con un imprenditore”, ha spiegato la showgirl, in passato amante di StefanoBettarini, padre del ragazzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonella Mosetti ha commentato la foto che la ritraeva con Niccolò Bettarini, pubblicata a fine agosto sul settimanale Diva e Donna. Un selfie in realtà innocente che aveva innescato un gossip per via delle persone coinvolte: la showgirl è stata l'amante di Stefano Bettarini, padre del ragazzo, all'epoca del suo matrimonio con Simona Ventura. "Ci siamo incontrati per caso", ci tiene a chiarire ora Mosetti.

Le parole di Antonella Mosetti sulla foto con Niccolò Bettarini

"Con Niccolò non c'è nulla. Ci siamo incontrati per caso perché abbiamo amici in comune", ha spiegato Antonella Mosetti al settimanale Oggi. Dopo aver pubblicato alcune storie sul suo profilo Instagram, la showgirl tiene a fare chiarezza spiegando che tra lei e il 25enne non c'è alcun tipo di attrazione romantica. L'incontro è stato casuale e avvenuto tramite amici in comune. "Io sono fidanzata da tre anni con un imprenditore", ha poi voluto ulteriormente precisare riguardo la sua situazione sentimentale. Insomma, un malinteso che ha generato un gossip privo di alcun tipo di fondamento.

La notizia data da Diva e Donna: "Prima il padre, ora il figlio"

A fine agosto il settimanale Diva e Donna ha pubblicato un selfie che ritraeva Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini, scrivendo come didascalia: “Clamoroso: Mosetti – prima il padre, ora il figlio. 17 anni dopo Bettarini con Antonella ora c’è il giovane Niccolò”. Lo scatto raffigurava due persone vicine al mare, senza alcun atteggiamento sospetto. A innescare il gossip la storia personale della showgirl, che in passato è stata l'amante di Stefano Bettarini, 17 anni fa, quando lui era ancora sposato con la conduttrice Simona Ventura, da poco convolata a nozze invece con Giovanni Terzi.