“Dal padre al figlio”, perché è bastata una foto che non prova nulla ad accendere il gossip su Mosetti e Bettarini È bastata una foto che non prova nulla – niente baci o effusioni – a innescare il gossip che vorrebbe Antonella Mosetti sentimentalmente vicina a Niccolò Bettarini. Uno scatto innocente che acquista senso solo alla luce del vecchio tradimento di Stefano Bettarini ai danni di Simona Ventura e proprio con l’ex ragazza di Non è la Rai. Un contesto che ha reso notizia un’immagine che notizia non era. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

È bastata una foto che non prova nulla – niente baci o effusioni – a innescare il gossip che vorrebbe Antonella Mosetti sentimentalmente vicina a Niccolò Bettarini. Una foto innocente che mostra l’ex ragazza di Non è la Rai posare per un selfie con il giovane Niccolò senza abbracci, allusioni o circostanze compromettenti. Basta anche solo un selfie che non presenta elementi romantici, quindi, a “stabilire” che due persone stanno insieme? No, non basta. In questo caso, è stato il contesto a rendere notizia un’immagine che notizia non era.

Il selfie innocente tra Mosetti e Bettarini jr

Perché la foto di Mosetti con Bettarini jr è diventata notizia

Se due personaggi noti qualsiasi posassero per un selfie, quello scatto passerebbe quasi certamente inosservato. Non è accaduto nel caso di Mosetti e Bettarini jr per una ragione semplice: una leva per raccontare la possibilità di un flirt tra loro è apparsa irrinunciabile (“Clamoroso” è l’aggettivo che il settimanale Diva e Donna utilizza per definire l’incontro tra i due) alla luce della storia personale che lega indirettamente Antonella a Niccolò. Mosetti fu l’amante di Stefano Bettarini all’epoca del matrimonio con Simona Ventura, madre di Niccolò. Fu lui stesso a raccontare alcuni dei dettagli del loro incontro nella Casa del Grande Fratello durante l’edizione che li vide partecipare entrambi. Era il 2016 e Bettarini padre decise di raccontare in diretta tv i dettagli piccanti di quel legame cominciato mentre era ancora sposato. “Si era fatta trovare nuda nella suite di un Hotel di Roma, in Via Nazionale, a cavalcioni di una sedia e pulsava come un’anguilla”, raccontò nella Casa a proposito di quel flirt consumato circa 10 anni prima. Dichiarazioni che fecero esplodere un caso e che provocarono perfino l’intervento irato dell’ex moglie.

Diva e Donna: “Prima il padre, ora il figlio”, così una foto che non prova nulla diventa notizia

È alla luce del passato tra i due che il selfie tra i due, che nulla prova, diventa notizia. Lo dimostra la scelta di parole che il settimanale Diva e Donna fa per descrivere l’incontro tra i due. “Clamoroso: Mosetti – prima il padre, ora il figlio. 17 anni dopo Bettarini con Antonella ora c’è il giovane Niccolò”, si legge nella didascalia che racconta il servizio. Ma a supporto della tesi che li vuole vicini non c’è alcun elemento. A parte quel selfie, sempre lo stesso: la foto di due persone vicine che acquista un senso solo alla luce della storia pregressa tra Antonella e il padre di Niccolò. Diversamente sarebbe solo un selfie.

E infatti Antonella Mosetti smentisce

Mosetti, quando la “notizia” del presunto flirt con Niccolò si è diffusa, ha utilizzato il suo profilo Instagram per smentire. “Non trovo carino dire cose in più altrimenti le persone ci sguazzano dentro e non è carino nei confronti di chi vive certe situazioni. Ma smentisco tutto quello che sta uscendo, non ha senso nulla”, ha dichiarato l’ex ragazza di Non è la Rai in una story. Una dichiarazione secca che dovrebbe chiudere il caso. Se il caso esistesse. E in questo caso, data l’esistenza di una sola foto e nemmeno compromettente, non esisteva.