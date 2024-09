Antonella Mosetti sul flirt col figlio di Bettarini e Simona Ventura: “Mai con chi ha l’età di mia figlia”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Antonella Mosetti torna a smentire le indiscrezioni relative al flirt mai esistito con Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini (con proprio con l’ex ragazza di Non è la Rai visse un flirt all’epoca in cui era ancora sposato con la ex moglie, flirt raccontato nella Casa del Grande Fratello). “Ci siamo incontrati in Sardegna e abbiamo frequentato gli stessi giri. Niccolò è un ragazzo bellissimo e intelligente, a chi non piacerebbe? Ci hanno paparazzati mentre ci facevamo un selfie e da lì sono nati i gossip. In realtà tra noi c'è stato solo un bacio sulla guancia”, ha raccontato Mosetti durante un’intervista rilasciata a Storie di donne al bivio.

Antonella Mosetti: “Amo gli uomini giovani, ma a 49 anni non starei con un 25enne”

Mosetti non ha nascosto di preferire gli uomini più giovani, ma Niccolò sarebbe davvero troppo giovane perché l’ex ragazza di Non è la Rai prenda anche solo in considerazione l’idea di un avvicinamento di tipo romantico: “Forse dieci anni fa sarebbe stato diverso ma oggi a 49 anni, pur amando gli uomini giovani, non mi potrei mai mettere con uno che ha l'età di mia figlia”. Quindi, ha precisato che il suo cuore non è libero: ama un uomo francese con il quale starebbe vivendo una storia complicata.

Antonella Mosetti: “Sono innamorata di un uomo francese. OnlyFans? Faccio nudo”

La showgirl ha quindi raccontato di essere innamorata: “E poi ho il cuore impegnato. Amo un uomo francese, è una storia difficile ma per lui sarei disposta ad andarmene dall'Italia”. Infine, la scelta – della quale non si è mai pentita – di sbarcare su OnlyFans. In Italia, è stata una tra le prime donne famose a farlo: “Mi ero stancata di vedere che rubavano le mie foto dai profili social e le rimontavamo guadagnando. Faccio nudo ma mi sono messa dei paletti. Per un video porno con me che facevo l'amore con il mio uomo mi avevano proposto anche 50mila euro. Ma io queste cose le disprezzo e non le farò mai”.