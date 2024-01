Antonella Mosetti: “Su Onlyfans, 2000 euro per la foto del mio piede con la schiuma da barba” Antonella Mosetti si racconta in un’intervista al settimanale Oggi, nella quale parla dei suoi inizi a Non è la Rai e del rapporto finito con Ambra Angiolini. E sulla nuova vita su OnlyFans: “Ci sono con nome e cognome, non come altre che lo fanno sotto pseudonimo tipo Jessica 22. Mostro l’inguine, una tetta, e c’è chi mi dà 2 mila euro per la foto del mio piede con sopra la schiuma da barba”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Antonella Mosetti è stata una delle protagoniste della televisione sin da ragazzina, quando a 17 anni ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo nelle scuderie di Gianni Boncompagni con Non è la Rai! In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, la showgirl si è raccontata a tutto tondo, parlando dei suoi inizi, dei rapporti ormai chiusi con personaggi noti della tv e del suo approdo su OnlyFans.

Perché non si è più vista in tv

Negli anni successivi, Mosetti di televisione ne ha fatta, ma il suo nome è stato spesso presente sulle pagine di cronache rosa per le sue storie d'amore. Noto, ai tempi, fu il flirt con Stefano Bettarini che, però, le portò un confronto aperto con Simona Ventura: "Con Bettarini iniziamo a frequentarci. Ma prima lascio Davide Lippi, che mi aveva tradita. E cosa fa lui per vendicarsi? Chiama la Ventura e le dice tutto. Tra Stefano e Simona era finita da anni. Eppure lei mi convoca nel suo camerino e mi fa una partaccia: “È comunque mio marito, il padre dei miei figli". Con il tempo, tra le varie storie e la nascita di una figlia, Asia Nuccetelli, Antonella Mosetti è comparsa sempre meno in tv e alla domanda sul perché fosse accaduto, ha così risposto:

Perché, a dispetto della nomea che mi hanno appiccicato, non ho mai accettato compromessi. Per 20 anni m’hanno invitata ad Arcore: mai andata. Un agente tuttora molto potente mi ha fatto avances anche pesanti, con acclusa minaccia che, se non avessi ceduto, avrei chiuso con la tv. E infatti…

L'approdo su OnlyFans

Da qualche tempo, poi, Antonella Mosetti ha deciso di tentare una nuova strada social, approdando su Only Fans, dove rivela di essere stata la prima a mostrarsi senza usare pseudonimi, ma puntando tutto sul suo nome e la sua immagine:

Con nome e cognome, non come queste famose – ce ne sono – che lo fanno sotto pseudonimo tipo Jessica 22. Mostro l’inguine, una tetta, i piedi. Ho deciso di diventare imprenditrice della mia immagine. C’è l’operaio che si accontenta di un vocale in cui pronuncio il suo nome, e chi mi dà 2 mila euro per la foto del mio piede con sopra la schiuma da barba. Ora sono arrivate anche la Yespica e Dayane Mello. Tra qualche anno ci saranno tutte. Mi hanno trattato come la pecora nera, ma sono solo stata un’apripista: ricordatevi che vengo dalla scuola Boncompagni!

Il rapporto con Ambra Angiolini

A Non è la Rai è arrivata nemmeno maggiorenne, ma già era stata in grado di farsi notare, tra le tante ragazze che abitavano gli studi televisivi di una delle trasmissioni più iconiche della tv. Volto del programma è diventato col tempo quello di Ambra Angiolini e a questo proposito Antonella Mosetti ricorda il suo comportamento sia avanti che dietro la macchina da presa:

Lei non parlava con nessuno. Aveva 16 anni, un ruolo importante: temeva che glielo soffiassimo. Anni dopo, quando era in difficoltà perché un suo programma (Generazione X) era andato malissimo, iniziò a telefonarmi. Allora lavoravo con Giletti a “Casa Raiuno”, mi chiese se poteva scrivermi delle battute. Siamo state grandi amiche per tanto tempo. Poi mi ha fatto una scorrettezza molto grave e ho chiuso il rapporto.

Ambra Angiolini e Antonella Mosetti a Non è la Rai