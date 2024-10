Veronica Gentili torna a Le Iene dopo la scomparsa del padre: “Lui vuole così”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

C'è un'evidente malinconia nelle parole con cui Veronica Gentili annuncia il suo ritorno al lavoro, alla conduzione de Le Iene, a pochi giorni dalla scomparsa di suo padre. "Papà vuole così", scrive la conduttrice, parlando del suo rientro in onda a poche ore dall'inizio della puntata de Le Iene di domenica 13 ottobre, come sempre su Italia1.

Veronica Gentili annuncia il suo ritorno a Le Iene

"Ringrazio tutti coloro che in questi giorni mi sono stati vicini e mi hanno stretta forte. Stasera riprendo a lavorare. Papà vuole così, lo so, e io gli do retta ora più di sempre", sono le parole pubblicate da Veronica Gentili sui social, accompagnando una fotografia da bambina assieme al padre, Giuseppe Gentili. Una persona della cui influenza Veronica Gentili aveva parlato anche in passato, in particolare in un'intervista televisiva: "Il suo supporto è stato sempre prezioso, la sua presenza e il suo modo di essere padre mi hanno sempre dato grande solidità".

Veronica Gentili si era assentata nelle ultime puntate de Le Iene, proprio a causa dei suoi problemi familiari. Nel corso della puntata de Le Iene del 6 ottobre, Max Angioni aveva spiegato i motivi dell'assenza di Veronica Gentili dalla trasmissione: "Poche ore fa, mentre eravamo in prova, Veronica è stata ancora chiamata perché suo papà Giuseppe purtroppo è venuto a mancare".

Chi era Giuseppe Gentili

Giuseppe Gentili è stato un noto avvocato. Era sposato con la gallerista Netta Vespignani, madre di Veronica, dalla quale si era separato e che era poi scomparsa nel 2021. La conduttrice de Le Iene aveva raccontato dei suoi genitori nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo: “I miei genitori si sono separati quando io avevo 14 anni, ma sono sempre rimasti in ottimi rapporti. Papà è sempre stato accanto a me, è sempre stato solido, anche nei momenti più complicati con mamma quando lei non stava bene. Un po' l'immagine della vite che deve crescere intorno al legno. È stata una delle cose più preziose per fare il percorso che ho fatto. La sua presenza e il suo modo di essere padre mi hanno sempre dato una grande solidità”.