Lutto per Veronica Gentili, in tv disse di suo padre: “Figura solida, mi ha sempre supportata” La notizia della scomparsa del padre di Veronica Gentili è arrivata nel corso della puntata de Le Iene del 6 ottobre. La conduttrice, ospite a Verissimo lo scorso marzo, aveva parlato del suo rapporto con lui: “Il suo supporto è stato sempre prezioso, la sua presenza e il suo modo di essere padre mi hanno sempre dato grande solidità”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nel corso della puntata de Le Iene del 6 ottobre, Max Angioni ha spiegato i motivi dell'assenza di Veronica Gentili dalla trasmissione: "Poche ore fa, mentre eravamo in prova, Veronica è stata ancora chiamata perché suo papà Giuseppe purtroppo è venuto a mancare". Lo scorso marzo la conduttrice, ospite di Verissimo, aveva parlato del rapporto con i suoi genitori e a proposito del padre raccontava: "Il suo supporto è stato sempre prezioso, la sua presenza e il suo modo di essere padre mi hanno sempre dato grande solidità".

Le parole di Veronica Gentili per il padre Giuseppe

Veronica Gentili è figlia della gallerista Netta Vespignani, scomparsa nel 2021, e dell'avvocato Giuseppe Gentili. "I miei genitori si sono separati quando avevo 14 anni ma sono rimasti molto legati e sempre in ottimi rapporti" raccontava la conduttrice a Silvia Toffanin. "Mio padre mi è sempre stato accanto anche durante i momenti complicati come quando mamma non stava bene aggiungeva Gentili – È sempre stato estremamente solido, un po' l'immagine della vite che deve crescere intorno al legno per avere il suo supporto". Fondamentale è stato il sostegno ricevuto: "Il suo supporto è stata una delle cose più preziose per fare il percorso che ho fatto. Quando ti butti sulla politica devi affrontare delle sfide, delle incognite. La sua presenza e il suo modo di essere padre mi hanno sempre dato una grande solidità".

Le parole di Max Angioni sull'assenza di Veronica Gentili

È stato Max Angioni ad annunciare i motivi dell'assenza della conduttrice dalla puntata di domenica de Le Iene: "Anche stasera ci vedrete da soli, Veronica Gentili non può essere con noi. La scorsa settimana era dovuta tornare d'urgenza a Roma e ora ve lo possiamo dire. Era tornata dal suo papà che aveva avuto un serio problema di salute, durato tutta la settimana". La notizia della scomparsa di Giuseppe Gentili è avvenuta durante le prove per la trasmissione: "Sembrava ci fosse una speranza, invece poche ore fa, mentre eravamo in prova, Veronica è stata chiamata perché il suo papà, Giuseppe, è venuto a mancare". I colleghi non hanno fatto mancare il loro supporto: "Tutta la famiglia de Le Iene ti abbraccia forte Vero, ti aspettiamo qui, a casa tua, il più presto possibile, quando potrai e vorrai. Ti vogliamo bene".