Massimo Ciavarro con Eleonora Giorgi a Verissimo: "Ero scomparso. Con lei vivo emozioni particolari" Eleonora Giorgi è stata ospite di Verissimo oggi, domenica 6 ottobre, accompagnata dall'ex marito Massimo Ciavarro. "Nel momento del bisogno c'è sempre", le parole prima di aggiornare i telespettatori sulle sue condizioni di salute.

A cura di Gaia Martino

Eleonora Giorgi è stata ospite di Verissimo oggi, domenica 6 ottobre, per aggiornare i telespettatori sulle sue condizioni di salute. Affetta da un tumore al pancreas, si sta sottoponendo alle chemio nella speranza di poter distruggere la malattia. In collegamento con lo studio di Silvia Toffanin, ha salutato il pubblico con l'ex marito al suo fianco, Massimo Ciavarro.

Le parole di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro a Verissimo

"Starle vicino è un'emozione particolare, da tempo ero scomparso. Sto rintanato nella tana dell'isola di Lampedusa. All'inizio, quando mi disse del problema di salute, io non ero d'accordo a rendere tutto pubblico. Ha fatto la cosa giusta per lei, giusta anche per la gente. Tante persone mi fermano e mi dicono che hanno tratto forza dai racconti di Eleonora". Così Massimo Ciavarro ha parlato della malattia dell'ex moglie a Verissimo. In collegamento con Eleonora Giorgi con lo studio di Verissimo, ha continuato: "Questa donna è incredibile, è riuscita a trovare la serenità. Prima era difficile parlarci, ora è perfetta".

Il volto televisivo, ha allora preso parola: "Per quel gesto folle di togliere il cappello mi hanno ringraziato tantissime persone. Abbiamo sdoganato un'immagine fortissima". Eleonora Giorgi ha poi aggiornato i telespettatori sulle sue condizioni di salute. Oggi si sta sottoponendo alle chemio e spera di poter entrare in un percorso di cure sperimentali: "Fanno delle mappe genetiche del tumore e aggrediscono il gene mancante. Questo è sperimentale, spero di accederci. Nel frattempo continuo con la chemio, fortissime, è molto pesante. Tengo duro. Stamattina ero preoccupata perché ho passato la notte tra nausea e mal di testa. Piccoli miracoli, ora sto bene. Riesco a sorridere. Non disperiamo. Sono in un cammino impegnativo, ma spero per il meglio. Non posso lasciare Gabriele".

Il messaggio di Paolo Ciavarro

Per Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, è arrivato un video di Paolo, il figlio che, commosso, ha espresso la sua felicità nel vedere i genitori così uniti in un momento delicato per tutta la famiglia. "Cari mamma e papà, sono felice di vedervi insieme. Quest'anno è stato difficile, impegnativo, ma siamo stati bravi a trasformarlo nell'anno più bello. In questo tempo papà ci sei stato anche tu, non sei mai mancato nel momento del bisogno. Ci sei sempre stato, per me è stato importantissimo averti al mio fianco. Come dice mamma, "Ciavarrone nel momento del bisogno c'è". Mi auguro che tu possa passare altro tempo con noi. Ora che sono genitore ho capito quanto è difficile esserlo. Grazie per i genitori fantastici che siete stati, avete affrontato una separazione mantenendo il bene e soprattutto mi avete fatto crescere in serenità, felice, tranquillo. Mamma, ce la faremo. Insieme siamo fortissimi". "Questa cosa lo ha fatto diventare più uomo di me", il commento di papà Massimo.