video suggerito

I funerali del padre di Veronica Gentili, la conduttrice torna sui social per l’ultimo saluto al genitore Veronica Gentili torna sui social per comunicare la data dei funerali del padre Giuseppe, scomparso qualche giorno fa. L’ultimo saluto all’amato genitore sarà domani 9 ottobre presso la Chiesa degli Artisti a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Veronica Gentili torna sui social dopo la dolorosa scomparsa del padre per comunicare a quanti la seguono la data dei funerali dell’amato genitore. “Per chi vuole salutare papà, domani alle 15 presso la Chiesa degli Artisti, Basilica di Santa Maria in Montesanto, in piazza del Popolo”, ha scritto la giornalista e conduttrice de Le Iene che si era assentata dalla scorsa puntata del programma di Italia1 a causa dell’improvviso lutto del padre.

L’annuncio della morte del padre di Veronica Gentili

Era stato Max Angioni, nel corso dell’ultima puntata de Le Iene, ad annunciare la scomparsa del padre della collega: “Buonasera e bentornati alla seconda puntata de Le Iene. Anche stasera ci vedete qui da soli perché purtroppo Veronica Gentili non può essere con noi. La settimana scorsa Veronica era dovuta tornare d’urgenza a Roma, ecco, ora ve lo possiamo dire, era tornata dal suo papà che aveva avuto un serio problema di salute che è durato per tutta la settimana. Sembrava ci fosse una speranza e invece, poche ore fa, mentre eravamo in prova, Veronica è stata ancora chiamata perché suo papà Giuseppe purtroppo è venuto a mancare. Tutta la famiglia de Le Iene ti abbraccia forte Vero, e ti aspettiamo qui a casa tua, il più presto possibile, quando potrai e quando vorrai. Ti vogliamo bene”.

Chi era Giuseppe Gentili

Giuseppe Gentili era un avvocato. Era sposato con la gallerista Netta Vespignani, madre di Veronica, dalla quale si era separato e che era poi scomparsa nel 2021. La conduttrice de Le Iene aveva raccontato dei suoi genitori nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo: “I miei genitori si sono separati quando io avevo 14 anni, ma sono sempre rimasti in ottimi rapporti. Papà è sempre stato accanto a me, è sempre stato solido, anche nei momenti più complicati con mamma quando lei non stava bene. Un po' l'immagine della vite che deve crescere intorno al legno. È stata una delle cose più preziose per fare il percorso che ho fatto. La sua presenza e il suo modo di essere padre mi hanno sempre dato una grande solidità”.