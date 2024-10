Morto il padre di Veronica Gentili, le parole di Max Angioni a Le Iene per la collega assente in puntata

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Anche la puntata de Le Iene di questa sera, domenica 6 ottobre, è in onda senza Veronica Gentili. Fu Max Angioni, la scorsa settimana, a spiegare ai telespettatori che la collega aveva avuto un "problema familiare molto serio" che l'aveva costretta a tornare a Roma d'urgenza. Nell'appuntamento di stasera Max Angioni ha annunciato la nuova assenza di Veronica Gentili spiegandone il motivo: "Il suo papà, Giuseppe, è venuto a mancare".

Le parole di Max Angioni sull'assenza di Veronica Gentili: è morto il padre

"Buonasera, bentornati alla seconda puntata de Le Iene. Anche stasera ci vedrete da soli, Veronica Gentili non può essere con noi". Così comincia il lungo discorso di Max Angioni ai telespettatori di Italia 1. Veronica Gentili, per la seconda volta, è stata costretta ad assentarsi in studio a causa di un lutto familiare. Il comico e volto de Le Iene, in diretta, ha spiegato: "La scorsa settimana era stata dovuta tornare d'urgenza a Roma e ora ve lo possiamo dire. Era tornata dal suo papà che aveva avuto un serio problema di salute, durato tutta la settimana. Sembrava ci fosse una speranza, invece poche ore fa, mentre eravamo in prova, Veronica è stata chiamata perché il suo papà, Giuseppe, è venuto a mancare". Angioni ha così concluso: "Tutta la famiglia de Le Iene ti abbraccia forte Vero, ti aspettiamo qui, a casa tua, il più presto possibile, quando potrai e vorrai. Ti vogliamo bene".

I servizi de Le Iene nella puntata del 6 ottobre

Nella puntata de Le Iene di questa sera, domenica 6 ottobre, va in onda il servizio di Stefano Corti sui legami tra ndrangheta e ultras: la iena è stata a San Siro per mostrare ai telespettatori immagine inedite. Nel corso della puntata anche la storia di Nadia e Bartolo, il servizio sugli "esorcismi di Don Barone" e quello sui braccialetti antistalking.