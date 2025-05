video suggerito

Alessia Fabiani spiazza tutti dopo essere stata eliminata dall'Isola dei famosi: "Sono felice di andare via" Dopo essere stata decretata come l'eliminata della quarta puntata dell'Isola dei famosi, Alessia Fabiani è scoppiata in lacrime e ha detto di essere felice di lasciare il gioco: "Mi mancano i miei figli". La naufraga, però non sa che l'aspetta un colpo di scena.

A cura di Sara Leombruno

Nel corso della puntata del 28 maggio, Veronica Gentili ha comunicato l'esito del televoto, che ha decretato come l'eliminata della quarta puntata dell'Isola del Famosi 2025 una tra Patrizia Rossetti e Alessia Fabiani. Alla fine, quest'ultima ha dovuto lasciare il reality, ma ha spiazzato tutti ammettendo di esserne felice: "Mi mancano troppo i miei figli". La naufraga, però non sa che l'aspetta un colpo di scena.

Le parole di Alessia Fabiani dopo l'eliminazione

"La naufraga che deve immediatamente abbandonare la playa è Alessia": sono queste le parole con cui Veronica Gentili ha decretato l'eliminazione di Alessia Fabiani nel corso della quarta puntata. La naufraga, però, in lacrime ha ammesso di essere felice di andare via: "Mi mancano troppo i miei figli. Noi ci siamo incontrate, abbiamo parlato, sono anni che si pensava di fare l'Isola, ma io non li ho mai lasciati. Voglio tornare da loro perché hanno bisogno della loro mamma", ha confessato alla conduttrice.

A quel punto, Gentili l'ha invitata a raccontare a tutti quella che lei chiama "la storia della foglietta": "La foglietta è qualcosa che mi viene qua sull'anima, sul petto, quando ho un bisogno fisico di loro, di sentire il loro profumo, di parlare con loro", ha spiegato Fabiani.

Il colpo di scena annunciato da Veronica Gentili

Anche Simona Ventura ha commentato il verdetto del pubblico: "Mi dispiace, perché l'Isola perde una grande protagonista, ma Patrizia è una fortissima. Con l'andare del tempo vedo che diventa sempre più forte", le parole. Alessia, tuttavia, non sta esattamente tornando in Italia: "È in navigazione verso un luogo mitico dell'Isola. A lei verrà data un'ultima possibilità che le darà la possibilità di tornare in gioco, cioè quella dell'ultima spiaggia", ha annunciato Veronica Gentili. La concorrente, dunque, se vorrà, potrà continuare il soggiorno in Honduras.