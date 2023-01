Luca Onestini ammette: “Io vorrò sempre bene a Ivana Mrázová”, lei entrerà lunedì nella casa Nella puntata del Grande Fratello Vip del 30 gennaio, Luca Onestini ha ripercorso i bei momenti della sua ex storia d’amore con Ivana Mrázová non sapendo che lei entrerà nella casa lunedì prossimo.

Le parole di Luca Onestini

Nella casa del Grande Fratello Vip, Luca Onestini ha spiegato più volte che tra loro la relazione è finita solo perché non sono stati bravi a far fronte alle difficoltà della vita, come per esempio il coronavirus: "Ma io per lei ci sarei sempre stato comunque, lei lo sa, anche adesso".

È una persona che ho amato con tutto il mio cuore ed è la storia più importante della mia vita. Purtroppo sono successe tante cose brutte e tutte insieme. Ma non per colpa mia e non per colpa sua. Scoppia una pandemia mondiale, che ci ha tenuti separati a lungo, ci sono stati traumi familiari, sono le prove della vita. E noi queste prove della vita non le abbiamo superate. Io e Ivana abbiamo passato momenti felicissimi. È stata la mia prima fidanzata, l'ho immaginata come la madre dei miei figli. Onestamente, penso che le cose che c'erano da provare le abbiamo provate.

Le parole di Ivana Mrázová

Subito dopo, la linea passa a Ivana Mrázová che, in segreto da Luca Onestini, commenta quello che ha visto e ammette di non vedere l'ora di entrare nella casa, anche per ritornare vicino a Luca Onestini.