Luca Onestini minaccia Ivana dopo la puntata: “Se hai mentito sulla nostra storia muovo gli avvocati” Dopo la puntata del GF VIP, nella notte, Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno litigato furiosamente. Il VIP ha minacciato di querelare la sua inquilina: “Se hai detto bugie ti faccio un cu*o così”.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata del Grande Fratello VIP ieri sera Alfonso Signorini ha indagato sui motivi della rottura tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. Il conduttore ha chiamato in disparte la concorrente ospite del programma, ex di Onestini, che ha raccontato a cuore aperto il rapporto che li unisce, ancora oggi. Secondo Signorini, Luca non le sarebbe stato accanto in un momento difficile della sua vita, quando il padre è morto durante la pandemia. "Non sapevo come gestire il dolore, lui mi è stato vicino all'inizio, poi sono subentrati litigi inutili, io avevo bisogno di supporto psicologico", le parole della Mrazova in puntata.

Dopo la diretta i due VIP hanno litigato furiosamente, Onestini ha minacciato di querelare la sua inquilina: "Se hai detto bugie in puntata ti faccio un cu*o così".

Lo scontro tra Ivana e Luca dopo la puntata del GF VIP

Terminata la puntata, nella notte, Ivana Mrazova e Luca Onestini si sono ritrovati a parlare della serata. Quando Onestini è venuto a conoscenza della chiacchierata, in diretta, tra la sua ex e Signorini, ha sbottato minacciandola di querelarla.

Non provare a rigirare Ivana, tu non hai capito. A me una cosa non la devi fare, io posso pubblicare tutto. Non ti conviene, muovo gli avvocati. Poi dopo piangi. Io le bugie non le accetto. Adesso vado a chiedere se mi fanno vedere parola per parola, prega che non hai detto ca**ate perché ti faccio un cu*o così.

Cosa ha raccontato Ivana Mrazova in puntata

La modella in diretta su Canale 5 ha spiegato che non vedeva Luca Onestini da circa 8 mesi, prima di rincontrarlo nella casa del GF VIP. "Sono qui dentro da 10 giorni e, vedendo Luca, non avevo nessuna aspettativa. L'ho trovato così come me lo ricordavo e questo mi ricorda un pò il nostro GF. Non so come evolverà questa cosa, ho bisogno di un pò di tempo. La situazione ora è tranquilla". Quando si sono lasciati Ivana stava vivendo un momento difficile della sua vita: