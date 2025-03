video suggerito

“Raoul Bova e Rocio Munoz Morales separati in casa”, le indiscrezioni sulla coppia Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales starebbero attraversando un momento di crisi della loro storia d’amore. A riportare l’indiscrezione il settimanale Diva e Donna, secondo cui vivrebbero da separati in casa. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

607 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tra le coppie più belle dello spettacolo italiano c'è senza dubbio quella formata da Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales, nata nel 2011 sul set di Immaturi e poi diventata sempre più forte, dopo più di dieci anni insieme e la nascita di due bambine. Sembrerebbe, però, che i due stiano attraversando un momento di crisi e che, quindi, la loro unione sia sul punto di vacillare, un'ipotesi avanzata dal settimanale Diva e Donna che riporta delle foto in cui i due, dopo una giornata insieme, prendono strade diverse. Non può certo trattarsi di una conferma, ma stando ad alcune indiscrezioni, pare che la coppia stia ormai attraversando un periodo non propriamente florido.

"Raoul Bova e Rocìo separati in casa"

Sul noto settimanale sono stati pubblicati degli scatti in cui la coppia porta le figlie, Luna e Alma, al circo per poi separarsi, ognuno portando con sé una delle bambine. Nulla che possa confermare una crisi, ma sulle pagine della rivista si legge: "Un sentimento che si sarebbe guastato al punto tale che i due attori vivrebbero da separati in casa dopo 13 anni d’amore e due figlie, che sono il centro della loro vita". Se quanto riportato, quindi, avesse della fondamenta, questo potrebbe spiegare la volontà di mostrarsi uniti, considerando che le bambine sono ancora piuttosto piccole. Su Diva e Donna, tra l'altro, si legge anche: "di incomprensioni e di tira e molla, nel tempo, ce ne siano stati più di uno, ma poi è sempre rientrato tutto per amore delle bambine".

Rocìo Munoz Morales e le parole su Raoul Bova

Anche sui social non compare un loro scatto insieme da giugno dello scorso anno, al compleanno di lei, in cui si mostravano complici e sorridenti. D'altra parte, era stata proprio l'attrice spagnola a sottolineare durante il podcast Mamma dilettante, condotto da Diletta Leotta, quanto l'amore tra lei e Bova non si fosse arenato nel tempo, ma fosse sempre alla ricerca di nuovi stimoli:

Siamo molto innamorati. Non è un amore scontato, ancora ci cerchiamo, tentiamo di stupirci. Se dovessi scegliere una persona con cui andare in discoteca, fare shopping, confessarmi e fare follie sarebbe lui.