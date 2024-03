ClioMakeUp di nuovo in lacrime su Instagram: “Non è un momento facile” ClioMakeUp, nome d’arte di Clio Zammatteo, piange in uno sfogo condiviso sui social. La makeup artist racconta di stare passando un momento complicato: “È normale, fa parte della vita. Passerà”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Clio Zammatteo, conosciuta come ClioMakeUp, si è mostrata in lacrime in un lungo sfogo su Instagram. Già in passato l'influencer aveva raccontato sui suoi canali momenti complicati della sua vita e della sua professione nel mondo del web. Questa volta il motivo del suo malessere sarebbe stato l’anno particolarmente complicato e un periodo difficile che sta attraversando.

Lo sfogo di ClioMakeUp sui social: “Questi momenti sono normali, passeranno”

ClioMakeUp, rispondendo alla domanda di un follower, ha colto l’occasione per sfogarsi. Un utente le chiedeva “Non hai piacere a condividere quello che ti sta accadendo con noi?” Nel video Clio spiega:

Non è cosi facile. È un mix di tantissime cose che si sono accumulate nel tempo e situazioni che sto vivendo. Non è una cosa da un paio di stories, è molto personale. Vi ringrazio per quello che mi state scrivendo, senza chiedere tante spiegazioni. Mi state mandando carica positiva. Devo ricordarmi che è questi momenti sono normali, fanno parte della vita e passeranno.

ClioMakeUp sul mondo del beauty: “Ho paura di dire la mia”

Già nel marzo 2023, Clio aveva condiviso le proprie fragilità sui suoi canali social. La makeup artist, in passato, aveva raccontato di non sentirsi a proprio agio nel mondo del beauty online. Clio spiegava che quando aveva iniziato a fare make up nel 2008 era ignara dei meccanismi del mondo del web: “Era un campo incolto e noi che abbiamo iniziato abbiamo fatto tentativi e continuato col nostro modo di comunicare”. L’influencer lamentava poi le difficoltà di tenere il passo con il cambiamento. “Negli ultimi anni, mi sono resa conto che non riesco a essere la Clio di prima. Non perché non abbia più la passione che avevo prima ma perché il mondo del web, soprattutto del beauty, è cambiato tantissimo. È diventato un mondo di paura – commentava Clio – Nel 2008 facevo recensioni anche negative di prodotti, dicevo cosa mi piaceva e cosa non mi piaceva. Non c’erano i giornalisti, non c’erano gli influencer che rigiravano le tue parole per attaccarti. Adesso ho paura di dire la mia, perché qualsiasi cosa io dico viene girata”. La competizione, in particolare, era un aspetto difficile con cui fare i conti:

La competizione è sana, ma per come viene gestita in questo momento, soprattutto in Italia, non è sana. È volta a uccidere gli altri brand. Siamo in espansione, io devo comunicare i miei prodotti ma ho paura. Quando nel 2017 sono uscita con i miei primi prodotti erano dei rossetti. Ne esistevano milioni in commercio. Io ho cercato di creare qualcosa che prima non c’era, quello che per me era il meglio in quel momento. In Italia, quando si esce con un prodotto, esce subito il confronto con quello che fanno gli altri. È giusto, ma parte anche il massacro.

La beauty influencer, poi, diceva di non voler scendere a compromessi: “Buttarmi nella bolgia dei combattimenti non mi fa stare bene. Il modo di fare comunicazione oggi è cambiato. La gente ha paura di dire la verità. Non parlo più dei prodotti che non mi piacciono perché ho paura. Gli altri ne parlano perché hanno paura delle conseguenze, di deludere brand, di tagliarsi fuori dai contratti. Non è quello che voglio fare io. Non voglio scendere a compromessi. A scuola ero una capra ma il c*** non l’ho mai leccato a nessuno. Oggi il mondo del web è pieno di leccac***”.