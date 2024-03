Micol Olivieri: “Ai Cesaroni più di 100mila euro a stagione, da influencer guadagno più che le attrici” Micol Olivieri torna a parlare delle diffenenze economiche sperimentate tra la sua vita da attrice e quella da influencer, attività alla quale si dedica a tempo pieno da diversi anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stata per anni una delle protagoniste de I Cesaroni, fortunata sitcom Mediaset andata in onda fino al 2014 su Canale5. Oggi Micol Olivieri si dedica con successo alla sua carriera da influencer e non è raro che torni a parlare della lunga parentesi da attrice, comparando i guadagni di allora a quelli realizzati oggi. Intervenuta durante il podcast No Lies su TikTok, la giovane ha raccontato quali erano i cachet del periodo, confrontandoli con quanto accade oggi in tv. La differenza sarebbe considerevole.

Micol Olivieri: “Oggi gli attori non guadagnano più come ai tempi de I Cesaroni”

Micol, quando le chiedono quali fossero i guadagni legati agli anni trascorsi sul set de I Cesaroni, risponde senza esitare: “Come avvenivano i pagamenti? Venivamo pagati a stagione. C’era un anticipo all’inizio e poi prendevi un tot mensile e poi una parte finale del cachet. Io ero minorenne e non ricordo i dettagli, però più o meno erano questi i metodi. Tanti pensano che fare gli attori significhi avete necessariamente tantissimi soldi. Allora, dieci anni fa cerano molti soldi che giravano, noi guadagnavamo bene, anche più di 100.000€ a stagione. Adesso però le cose sono cambiate”. Secondo Olivieri, le produzioni attuali non garantirebbe più agli attori i medesimi guadagni: “Oggi i cachet sono molto più bassi, a meno che tu non abbia dei bei contratti con le reti televisive più grandi, o che tu non sia un attore famoso, per gli altri i guadagni sono tanto più bassi di prima”.

Quanto guadagna Micol Olivieri da influencer

Da qualche tempo. Olivieri si dedica a tempo pieno all’attività di influencer. Proprietaria di un account Instagram che conta 900.000 follower, ha la possibilità di avere un quadro chiaro dei guadagni connessi a tale attività: “Fare l’influencer è assolutamente redditizio, anche più di fare l’attrice. Questo lo dico per tutti quelli che mi chiedono come mai non ho continuato a fare l’attrice. In realtà a livello di guadagni, se devo essere sincera, si guadagna molto bene in questo lavoro. Quindi da questo punto di vista va benissimo”. Infine, ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a lasciare il mondo della televisione:

Il mondo dello spettacolo non faceva per me e non mi è mai piaciuto. Quell’ambiente può essere pieno di lustrini, ma per me non lo è mai stato, vedevo solo la parte più pesante di quel mondo, è un mondo spesso fatto di persone che vivevano con antidepressivi. persone che vivevano alla ricerca di successo, di vite fatte di continui up and down. Sono cresciuta come una bambina adultizzata, ma non riuscivo a vedere i brillanti, vedevo solo questo…volevo una vita fatta di cose belle che ti rimanessero addosso e non ti cambiassero nel profondo.