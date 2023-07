Micol Olivieri: “Se non fossi influencer avrei fatto un lavoro redditizio, mi piace guadagnare bene” Micol Olivieri, ex volto de I Cesaroni diventata un’influencer quando la sua carriera da attrice è terminata, confessa quale sarebbe stato il suo piano B, in ambito professionale se con i social non fosse andata bene: “Avrei fatto qualcosa di redditizio, mi piace guadagnare bene”.

A cura di Stefania Rocco

Diventata una influencer quando la sua carriera da attrice è terminata, Micol Olivieri confessa ai suoi followers quale lavoro avrebbe fatto laddove i social non si fossero rivelati una opportunità. Ex volto della celebre serie tv I Cesaroni, Micol ha abbracciato una carriera lontana dalla recitazione quando le riprese della fiction con Claudio Amendola e Elena Sofia Ricci sono terminate. Diversamente dalla collega Alessandra Mastronardi, rimasta in ambito cinematografico e diventata uno tra i volti più interessanti del grande schermo italiano (per merito di un talento che l’ha portata addirittura a diventare madrina del Festival del cinema di Venezia nel 2019), Olivieri, terminata la sua parentesi da attrice, ha spostato la sua attenzione sui social network, diventando una influencer. Oggi, grazie a un profilo da 890 mila follower, si occupa soprattutto di sponsorizzare brand di abbigliamento, prodotti per la cura della bellezza oppure servizi dedicati ai bambini, oltre ad avere recentemente lanciato un marchio che si occupa di skincare. Ma che lavoro avrebbe fatto se non fosse diventata una influencer?

Il piano B di Micol Olivieri

Rispondendo alla domanda di una follower che le aveva chiesto che lavoro avrebbe fatto se non fosse diventata una influencer, la ex attrice ha risposto: “Io ho avuto davvero tantissimi interessi. Mi piace in generale guadagnare bene, quindi qualcosa di redditizio mi sarebbe sempre soddisfazione. Ma forse qualcosa per cui credo di essere predisposta riguarda la psicologia. Mi sarebbe piaciuta, ma non sono certa di riuscire a creare una distanza con le emozioni degli altri”.

Micol Olivieri: “I soldi della tv sono pochi”

Già in passato, Olivieri si era espressa a proposito di professione e guadagni. Aveva confessato di non avere voluto intraprendere una carriera in televisione per motivi precisi. “Guadagni bene quando sei nei salotti Mediaset? Si tratta di un lavoro vero e proprio?”, le aveva chiesto una follower, riferendosi presumibilmente all’attività da opinionista. “No, non si guadagna molto”, aveva risposto Micol, “Ammetto che è una vita che non vado nei salotti Mediaset perché non è mai stata la mia massima aspirazione. Ho tante cose da dire ma preferisco dirle sui social. I soldi della televisione sono davvero pochi. C'è stato un grande cambiamento negli ultimi anni che neanche avete idea. Non pensate che quelli che vedete per televisione vengano strapagati. Sono davvero pochi quelli che hanno degli ottimi contratti Mediaset e che fanno anche più di un programma ma per il resto è tutta gente che si accontenta di poco perché non ci sono più i soldi di una volta, neanche lì”.