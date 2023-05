Micol Olivieri: “Lavorare a Mediaset non è la mia aspirazione, in tv ti danno pochi soldi” Micol Olivieri, ex attrice e opinionista oggi influencer, confessa di non avere mai avuto aspirazioni televisive. “I soldi che dà la tv sono pochi”, confessa.

A cura di Stefania Rocco

Volto per anni della serie tv I Cesaroni, da tempo Micol Olivieri ha spostato la sua intera attività sui social network. Poco presente in tv in qualità di opinionista, qualche ora fa ha spiegato ai fan il motivo che l’ha spinta ad abbandonare il piccolo schermo a favore dei social. La ragione principale è una: la tv non pagherebbe abbastanza.

Micol Olivieri: “I cachet della tv sono molto cambiati”

In risposta ai fan, che le chiedevano se guadagnasse bene partecipando di tanto in tanto a qualche trasmissione televisiva, Micol ha risposto: “No, non si guadagna molto”. Quindi ha spiegato che l’allontanamento graduale dal piccolo schermo avrebbe ragioni meramente economiche:

Ammetto che è una vita che non vado nei salotti Mediaset perché non è mai stata la mia massima aspirazione. Ho tante cose da dire ma preferisco dirle sui social. I soldi della televisione sono davvero pochi. C'è stato un grande cambiamento negli ultimi anni che neanche avete idea. Non pensate che quelli che vedete per televisione vengano strapagati. Sono davvero pochi quelli che hanno degli ottimi contratti Mediaset e che fanno anche più di un programma ma per il resto è tutta gente che si accontenta di poco perché non ci sono più i soldi di una volta, neanche lì.

Chi è Micol Olivieri

Nata nel 1993 a Roma, Micol Olivieri è una ex attrice diventata famosa grazie alla partecipazione alla serie tv I Cesaroni. A differenza di Alessandra Mastronardi (che nella serie interpretava la sorella maggiore di Micol), Olivieri ha deciso di non restare nel mondo della televisione e del cinema. Le sue scelte professionali l’hanno condotta sui social, con Instagram che è diventata la sua principale piattaforma di lavoro. Il suo profilo ufficiale conta quasi 900 mila follower. Micol racconta in rete la sua vita da donna ma soprattutto quella di giovanissima madre della figlia Arya (nata quando Olivieri aveva appena 21 anni) e del piccolo Samuel, arrivato nel 2017.